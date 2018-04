I tifosi vincono sempre: altro esodo a Cremona Il dato aggiornato della prevendita. La società locale dimezza i prezzi

Nonostante gli ultimi risultati non propriamente positivi e una classifica tranquilla che non lascia spazio a molti sogni di gloria, la Salernitana anche stasera sarà accompagnata da un nutrito gruppo di sostenitori. Può un turno infrasettimanale scoraggiare quello zoccolo duro che ha scelto di sostenere fino alla fine la squadra del cuore in nome di un amore sincero e di un enorme senso di appartenenza? Assolutamente no, e così allo stadio Zini di Cremona i granata potranno contare sul fattore "dodicesimo uomo" ancora una volta e come sempre accaduto ogni qual volta il cavalluccio marino ha battagliato lontano dalle mura amiche. Il dato ufficiale parla di 399 tagliandi staccati per il settore ospiti, merito anche della straordinaria partecipazione dei club del Nord e del Centro Italia che hanno colto l'occasione per seguire dal vivo le gesta della squadra del cuore organizzandosi in largo anticipo anche a costo di stravolgere abitudini e orari lavorativi. La foto che vi mostriamo è stata invece scattata dai ragazzi del club Mai Sola, come sempre un autentico punto di riferimento per l'intera torcida granata. Il presidente Antonio Carmando ha organizzato la partenza praticamente all'alba e ha radunato gli amici di sempre e quei giovani che vanno coinvolti e incentivati anche quando la Salernitana gioca in trasferta. "La società ha espresso il suo parere, ma a noi interessa la Salernitana: saremo pazzi, ma crediamo che vincere a Cremona e con due partite di fila in casa potrebbe alimentare il sogno play off. Crederci non costa nulla, forza Salernitana" ha detto Carmando ai nostri microfoni, preparandosi già per la prossima trasferta di Perugia insieme alla moglie Luisa e a tutti i suoi soci. La Nuova Guardia, il Salerno Club e tanti altri tifosi non faranno mancare il proprio apporto e la speranza è che la Salernitana possa ripagare sul campo l'ennesimo atto di fede della sua gente. Su sponda locale attesi settemila spettatori anche grazie alla scelta societaria di dimezzare i prezzi dei biglietti.

Gaetano Ferraiuolo