Tesser-Colantuono: i vari precedenti Il tecnico granata leggermente in vantaggio

Attilio Tesser e Stefano Colantuono, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI TESSER - COLANTUONO

Colantuono in leggero vantaggio

I precedenti ufficiali tra gli attuali tecnici delle due squadre sono 8 con bilancio di 2 vittorie per Tesser, 3 pareggi e 3 vittorie per Colantuono.

2003/04 serie B Triestina Catania 0-0 (da Tesser) 1-0 (da Colantuono)

2004/05 serie B Triestina Perugia 0-0 (da Tesser) 0-1 (da Colantuono)

2006/07 serie A Ascoli Atalanta ---- 1-3 (da Colantuono)

2010/11 serie B Novara Atalanta 2-0 (da Tesser) 1-1 (da Colantuono)

2011/12 serie A Novara Atalanta --- 1-2 (da Colantuono)

I PRECEDENTI TESSER – SALERNITANA

Tesser in vantaggio; sue squadre sempre a segno

Attilio Tesser affronta per l’ottava volta, da allenatore, la Salernitana in partite ufficiali: nei 7 precedenti il bilancio è di 3 successi per l’attuale tecnico della Cremonese (tutti in casa), 3 pareggi ed 1 vittoria granata. Nei 630’ in questione, inoltre, le formazioni del coach grigiorosso hanno sempre segnato: 11 le marcature complessive.

2003/04 serie B Triestina Salernitana 2-1 (da Tesser) 2-2 (a Salerno)

2004/05 serie B Triestina Salernitana 1-0 (da Tesser) 3-3 (a Salerno)

2015/16 serie B Avellino Salernitana 1-0 (da Tesser) 1-3 (a Salerno)

2017/18 serie B Cremonese Salernitana --- 1-1 (a Salerno)

PRECEDENTI COLANTUONO – CREMONESE

Colantuono vittorioso nei 2 precedenti

Stefano Colantuono sfida per la terza volta in partite ufficiali - da allenatore – la Cremonese. Nella doppia sfida della serie B 2005/06, la “sua” Atalanta si è imposta sia in casa che in trasferta.

2005/06 serie B Atalanta Cremonese 2-0 (da Colantuono) 1-0 (a Cremona)

Maurizio Grillo