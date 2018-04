Serie B, i nostri pronostici Quanto finirà secondo voi Cremonese-Salernitana?

Come ogni settimana la redazione di Granatissimi.Ottopagine propone la rubrica "I nostri pronostici" dedicata al campionato di serie B e alle cinque partite più interessanti della giornata. Nello spazio riservato ai commenti sarete voi lettori a provare a indovinare il risultato della sfida della Salernitana, impegnata stasera a Cremona per un fondamentale scontro salvezza. Ecco le nostre previsioni:

Avellino-Frosinone: ormai da diversi mesi i ciociari non riescono a imporre la propria superiorità tecnica e in trasferta i passi falsi sono stati decisamente tanti, troppi per una formazione che vanta un tridente offensivo di categoria superiore. Longo sa di giocarsi molto, dal canto suo l'Avellino è in ripresa e con Foscarini ha ritrovato la necessaria serenità e consapevolezza. Che il fattore Partenio possa fare la differenza? PRONOSTICO 1

Cittadella-Palermo: trasferta meno complicata, almeno sulla carta, per i rosanero, impegnati sul campo di un Cittadella in calo ormai da un mese e mezzo e che tra le mura amiche ne ha perse davvero tante anche perchè, a dirla tutta, al Tombolato il "fattore dodicesimo" ha un'influenza relativa e non sempre determinante. Tedino deve blindare la panchina e la concomitante vittoria del Parma obbliga i siciliani a tornare dal Veneto con tre punti. PRONOSTICO 2

Cesena-Empoli: sfida tra una squadra che deve assolutamente vincere e un'altra che ha già virtualmente conseguito l'obiettivo stagionale. Con qualche defezione, i toscani proveranno a portar via punti dal Manuzzi a cospetto di un Cesena sempre ostico in casa, ma che a Salerno non ha destato una grandissima impressione palesando limiti soprattutto in fase difensiva. Un punto accontenterebbe entrambe. PRONOSTICO X

Ternana-Foggia: le due squadre più imprevedibili della cadetteria, capaci di pareggiare con le prime, vincere 3-0 in trasferta e poi crollare in casa contro avversari alla portata. De Canio sta cercando di bissare il miracolo di Liverani, i ragazzi di Stroppano viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e sognano i play off. A nostro avviso sono decisamente favoriti. PRONOSTICO 2

Bari-Novara: accantonato teoricamente il sogno promozione diretta, i biancorossi dovranno riscattare gli ultimi due pareggi subiti in rimonta contro Salernitana e Pescara, anche per restituire serenità ad un ambiente assai scottato e che ogni anno aspetta quel grande salto che puntualmente non arriva mai. Il Novara è in caduta libera dopo lo 0-3 con la Ternana e i padroni di casa, spinti da 13mila spettatori, non potranno non approfittarne PRONOSTICO 1

Gaetano Ferraiuolo