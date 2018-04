Serie B: il quadro della 15^ giornata di ritorno Frosinone e Palermo vogliono riconquistare la poltrona perduta

L’anticipo tra Ascoli e Parma, terminato 0-1 per gli ospiti, ha aperto ieri la 15^ giornata di ritorno del campionato di Serie B. Questa sera sono in programma tutte le altre gare. Mentre la capolista Empoli andrà a fare visita al Cesena, Frosinone e Palermo devono riconquistare la seconda poltrona, occupata momentaneamente proprio dalla squadra di D’Aversa, vittoriosa al Del Duca. Non avranno compiti facili sia i ciociari , ospiti al Partenio-Lombardi di Avellino, che i siciliani che dovranno vedersela sul campo del Cittadella. Difficile in tal caso fare pronostici.

Tra le gare in programma spicca per la zona play-off Carpi-Perugia. L’occasione per la formazione di mister Calabro per rientrare in gioco. In chiave play-out importante Pro Vercelli-Pescara, l’ultima chiamata per il fanalino di coda per evitare la retrocessione diretta e sperare quantomeno di raggiungere lo spareggio. Cremonese e Salernitana rischiano solo in caso di sconfitta, un pareggio probabilmente accontenterebbe entrambe, anche i padroni di casa, che dovranno giocare in maniera abbastanza rimaneggiata per infortuni e squalifiche. Il Bari cerca conferme nella zona che conta contro il Novara, che non può però permettersi ulteriori passi falsi se non vuole trovarsi in piena bagarre nella zona calda. Chiudono la giornata Spezia-Brescia, Ternana-Foggia e Venezia-Virtus Entella.

Maurizio Grillo