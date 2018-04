LIVE | Cremonese-Salernitana: inizia la sfida Segui la cronaca live della gara tra Cremonese-Salernitana su granatissimi.ottopagine.it

1': traversone di Casasola che termina sul fondo.

Ore 20:32 GARA INIZIATA

Ore 20:28 squadre in campo.

Manca poco e Cremonese e Salernitana si contenderanno il 36° turno della Serie B 2017/18. Allo stadio “Zini” le due squadre affronteranno un vero e proprio scontro diretto, a caccia dello stesso obiettivo. Vendiamo dunque alle scelte di formazione:

Nella Salernitana Colantuono deve fare i conti con i tanti impegni ravvicinati di questo finale di stagione, per questo fa ruotare alcuni uomini all’interno del proprio scacchiere. In difesa la novità è rappresentata da Popescu il quale prende il posto di Vitale sulla fascia mancina. Confermato Casasola a destra, con Tuia e Monaco che saranno ancora uan volta la coppia centrale. A centrocampo c’è la staffetta tra Odjer e Minala, con quest’ultimo a riposo. Per quanto concerne la disposizione del reparto avanzato, Rosina si è guadagnato una maglia da titolare, mentre Bocalon ha ancora una volta la meglio su Rossi. Per la terza maglia a sorpresa Zito scalza la concorrenza degli atrli, Sprocati in primis.

La Cremonese ha mezza squadra fuori, compreso lo squalificato Garcia Tena. Mister Tesser però recupera Cavion, il quale torna subito titolare. Nel 4-3-1-2 dei lombardi il pacchetto difensivo è pressoché obbligato, con Cinaglia e Renzetti sugli esterni, e Canini e Marconi coppia centrale. A centrocampo avanti alla difesa è Cinelli che vince il ballottaggio con Macek. In attacco Piccolo sosterrà la coppia Camara-Scamacca.

Le formazioni ufficiali:

CREMONESE (4-3-1-2): Uijkani; Cinaglia, Canini, Marconi, Renzetti; Arini, Cinelli, Cavion; Piccolo; Camara, Scamacca. A disp.: Ravaglia, D’Avino, Sbrissa, Spaviero, Pesce, Perrulli, Forni, Macek, Gomez, Scappini. All.: Strukelj.

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco, Popescu; Odjer, Ricci, Kiyine; Rosina, Bocalon, Zito. A disp.: Iliadis, Russo, Schiavi, Mantovani, Vitale, Minala, Signorelli, Sprocati, Di Roberto, Palombi, Rossi. All.: Beni.

Arbitro: Balice di Termoli.

Simone Gallo