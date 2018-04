Strukelj: "Pareggio giusto, la Salernitana non ha rubato nulla Il mister: "Il rigore poteva cambiare la partita, nella ripresa meglio la Cremonese"

Con la squalifica di Tesser è toccato al vice Mark Strukelj analizzare la partita giocata questa sera dalla Cremonese contro la Salernitana. Il mister, piuttosto dispiaciuto per un successo che continua a non arrivare, è intervenuto durante la trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) esprimendosi così: "Mettendo sul piatto le occasioni da gol il pareggio ci può stare, la Salernitana non ha rubato niente e ha fallito anche un calcio di rigore che poteva cambiare le sorti del match. Nel secondo tempo la Cremonese ha creato 2-3 occasioni importanti, ricordo il colpo di spalla di Canini e quel cross che ha attraversato tutta l’area senza che nessuno riuscisse a toccare il pallone. Abbiamo guadagnato un punto sulla zona retrocessione, ma ora ci attende la sfida con l’Ascoli e sarà determinante; il pareggio può andar bene, ma una vittoria avrebbe ci avrebbe dato una spinta maggiore. E’ dalla prima giornata del girone di ritorno che non riusciamo a conquistare un successo, un handicap non di poco conto nell’epoca dei tre punti. Eravamo quarti, ora ci tocca lottare partita dopo partita per evitare sgradite sorprese. Serve ossigeno, sabato abbiamo un’altra occasione per risalire la china. Zona bassa? Speriamo anzitutto di salvarci noi, siamo una neopromossa ed è importante mantenere la categoria. Da ex mi auguro che possa salvarsi anche l'Avellino, piazza che ricordo con grande affetto".

Redazione Sport