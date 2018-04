Minala: "Futuro? Il pensiero va alla Lazio" Il centrocampista: "Fino a quando sarò qui darò tutto per la maglia granata"

Intervenuto ai microfoni di Sky e premiato dai cronisti presenti come migliore in campo per la Salernitana, il centrocampista Joseph Minala ha commentato laconicamente l'1-1 maturato questa sera allo Zini che avvicina la sua squadra alla salvezza aritmetica. Per il centrocampista granata, che l'anno prossimo quasi certamente non giocherà a Salerno, si tratta del quarto gol stagionale in gare ufficiali: "Sarebbe stato bello vincere questa partita perchè tre punti ci avrebbero permesso di allontanarci ancora di più dalle zone basse della classifica. Ero partito dalla panchina, oggi sono entrato a freddo e nell'occasione del gol devo dire che è stato molto bravo Monaco a spizzare la palla come avevamo provato in allenamento. Io l’ho solo messa in porta e non ho fatto nulla di difficile. Futuro? Ognuno nella vita ha degli obiettivi ben precisi, voglio tornare nella mia squadra d’appartenenza che è la Lazio, ma in questo momento bisogna concentrarsi esclusivamente sulla Salernitana. Ho una società dietro che mi permette di fare ciò che ho sempre desiderato, è mio compito mettermi a disposizione dell'allenatore e dei miei compagni di squadra con i quali è nato un ottimo rapporto. Di ciò che accadrà più in là ne parleremo nel momento opportuno".

Redazione Sport