Altri campi: bagarre in coda, crolla il Pescara Fischi per il Bari, il Foggia si avvicina alla zona promozione. Salernitana quasi salva

Si è completato questa sera il penultimo turno infrasettimanale previsto dal calendario. Come spesso accaduto in questa stagione, la serie B ha regalato numerosi risultati a sorpresa che hanno trasformato la classifica in un vero e proprio punto interrogativo. Se in vetta l'Empoli è ormai lanciatissimo verso la serie A e il Frosinone si candida per il salto diretto anche grazie al calo del Palermo di Tedino (che rischia di essere esonerato), in coda può accadere davvero di tutto dal momento che la Ternana continua a marciare ad una media punti importante e la Pro Vercelli è rinata grazie al tris nello scontro diretto contro un Pescara in caduta libera e costretto a guardarsi alle spalle come forse mai era accaduto in questa stagione. Ma andiamo con ordine. Dopo l'1-0 del Parma ad Ascoli nel segno di Calaiò è risorto anche il Frosinone che, pur soffrendo per un'ora al Partenio, pone fine all'imbattibilità di Foscarini sulla panchina dell'Avellino e segna due reti fondamentali negli ultimi dieci minuti grazie al solito Dionisi, ben servito dal salernitano Citro. Dietro i ciociari altro passo falso del Palermo che, giocando malissimo, strappa un punto d'oro al Tombolato di Cittadella, ma deve ringraziare la buona sorte e l'imprecisione dei granata del Nord se le cose non sono andate ancora peggio. Chissà come reagirà il vulcanico Zamparini dopo l'ennesima prova opaca di un girone di ritorno ben al di sotto di aspettative e potenzialità. Fischi anche per il Bari, raggiunto per l'ennesima volta dopo le rimonte contro Salernitana e Pescara stavolta da un Novara che sembrava in crisi, ma che ha strappato un pareggio prezioso al San Nicola grazie al solito Puscas. 2-0 del Venezia sull'Entella che sa tanto di play off per i lagunari e di condanna per i liguri, la Pro Vercelli rifila tre reti al Pescara e si aggrappa ai veterani Mammarella e Vives per inseguire il sogno salvezza, il 2-2 del Liberati rende onore alla Ternana e consente al Foggia di preparare il derby interno col Bari con grande entusiasmo ed un distacco minimo dalla zona play off, favorito anche dai ko di Carpi (1-2 in casa col Perugia) e Spezia (0-1 interno col Brescia, da un mese e mezzo tra le squadre più in forma). Rocambolesco 2-3 tra Cesena ed Empoli: la doppietta di Donnarumma vale praticamente la promozione in serie A per i toscani.

Ascoli-Parma 0-1

Cremonese-Salernitana 1-1

Ternana-Foggia 2-2

Venezia-Entella 2-0

Avellino-Frosinone 0-2

Bari-Novara 1-1

Cesena-Empoli 2-3

Cittadella-Palermo 0-0

Spezia-Brescia 0-1

Carpi-Perugia 1-2

Pro Vercelli-Pescara 3-1

Classifica: Empoli 73, Frosinone 62, Parma, Palermo 60, Perugia 57, Bari 56, Venezia 54, Cittadella 52, Foggia 50, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 45, Salernitana 44, Cremonese 43, Novara, Avellino 40, Pescara 39, Cesena 38, Entella 37, Ascoli 36, Ternana, Pro Vercelli 34.

Gaetano Ferraiuolo