Beni: "Ho riferito io chi dovesse calciare il rigore" Il mister: "Passo in avanti verso la salvezza"

E' toccato al vice di Colantuono Roberto Beni guidare la Salernitana nella delicata trasferta di Cremona. Il mister, intercettato dai colleghi di Sky, ha analizzato così la partita dello Zini: "Analizzando la partita e i vari episodi che si sono susseguiti credo che abbiamo conquistato un pareggio giusto e meritato. Quando siamo rimasti in inferiorità numerica la squadra ha sofferto per una ventina di minuti come logico che fosse, ma in questa circostanza abbiamo tirato fuori tutto il nostro carattere difendendo con bravura e determinazione. Non era facile portar via punti da Cremona, contro un avversario che voleva vincere dopo una lunga serie di risultati altalenanti. E' sicuramente un ulteriore passo in avanti verso la salvezza, devo dire che nel primo tempo abbiamo costruito diverse occasioni per passare di nuovo in vantaggio. In questa categoria serve continuità, a tratti abbiamo fatto veramente bene. Dispiace per il rigore sbagliato da Kiyine, l’ho visto deciso e quando mi hanno chiesto ho riferito che avrebbe calciato lui: solitamente in allenamento segna sempre quando proviamo nella rifinitura, ma sono comunque soddisfatto della sua prestazione e di quella di tutta la squadra”.

Redazione Sport