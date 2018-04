A Cremona è sempre rosso, finalmente un gol dalla...panchina Quindicesimo gol su palla inattiva, secondo rigore consecutivo sbagliato. Record di pareggi

Come ogni settimana proponiamo di seguito una serie di statistiche e curiosità relative all'ultima partita giocata dalla Salernitana che, pur disputando un buon primo tempo, non è riuscita a vincere a Cremona. Pesa moltissimo nell'economia del risultato il secondo rigore sbagliato della stagione, ma anche l'errore a porta praticamente vuota di Riccardo Bocalon. Nella ripresa, nonostante la giusta espulsione di Popescu, i granata sono riusciti a difendere a denti stretti il pareggio aggiungendo un punto prezioso alla classifica, ma che certo non basterà per restituire entusiasmo alla piazza. Ecco alcuni spunti interessanti:

-Salernitana, X Man; quello conquistato questa sera è stato il diciassettesimo pareggio stagionale per i granata che, anche con Colantuono, hanno spesso diviso la posta in palio. Soltanto la Cremonese ha pareggiato più volte (19), mentre è stata superata in questa speciale classifica la Ternana di De Canio. Importante notare che la Salernitana ha strappato punti in trasferta su campi pesanti: sono finite in parità, infatti, le gare di Venezia, Vercelli, Parma, Cesena, Terni, Frosinone, Bari e Cremona, stadi notoriamente difficili per tutti e che in passato avevano rappresentato un vero e proprio tabù

-Bocalon, che combini?!; l'attaccante veneziano ancora una volta ha sbagliato un gol a porta praticamente vuota scatenando sul web la rabbia e l'ironia- forse ingenerosa- della tifoseria. Già sabato scorso hanno pesato molto i due errori sotto porta contro il Cesena, graziato anche all'andata con un pallone calciato fuori pur trovandosi sulla linea. Stesso destino anche a Parma e contro Avellino ed Ascoli, segnale evidente che serve ancora un po' di esperienza per acquisire la cattiveria agonistica necessaria per affrontare al meglio il campionato di serie B. In totale l'ex Alessandria ha timbrato il cartellino soltanto in 5 gare su 36, uno dei dati più bassi della storia recente degli attaccanti granata

-secondo gol...dalla panchina; per la prima volta nella gestione Colantuono va a segno un subentrato. E' toccato a Minala con un preciso inserimento su assist di Monaco, in precedenza solo Sprocati- a Parma- era stato in grado di cambiare volto alla gara e di avviare una straordinaria rimonta

-occhio al...rosso; quella di Popescu è la sesta espulsione stagionale, ma il difensore granata non è nuovo a questi provvedimenti disciplinari avendo già in passato e con altre maglie palesato un certo nervosismo in alcune situazioni. Rispetto agli ultimi due anni in B, però, la media di rossi estratti a danni dei granata è scesa praticamente del 50%. Una curiosità. l'ultima volta che la Salernitana aveva giocato a Cremona la sfida finì addirittura in 11 contro 8 in virtù delle espulsioni a distanza ravvicinata di Pestrin, Montervino e Peccarisi

-chi ha fatto palo? Ancora una volta i sogni di gloria della Salernitana si sono infranti sui legni della porta che, per nove volte, hanno detto no ai granata durante questa stagione. Stavolta è toccato a Riccardo Bocalon, sfortunato anche in quel di Palermo con un palo clamoroso. A Cremona, in realtà, più che di cattiva sorte si può parlare di imprecisione. Anche da questo punto di vista, però, si registra una netta inversione di tendenza: l'anno scorso, di questi tempi, i ragazzi di Bollini erano terzi in Italia nella speciale classifica

-maledizione rigori; quarto penalty concesso in stagione ai granata che, 4 volte su 4, non avevano in campo il rigorista designato. Contro Ternana e Parma toccò a Vitale rimpiazzare Pucino (due gol su due), contro l'Avellino Zito decise di assumersi la responsabilità, ma calciò tra le braccia di Lezzerini. Stavolta è stato Kiyine a farsi ipnotizzare da Ujkani proprio mentre tutti si aspettavano Rosina dal dischetto

-palle inattive, croce e delizia; con quello di Minala la Salernitana ha segnato il quindicesimo gol su calcio piazzato in gare ufficiali, contando anche i match di coppa Italia contro Alessandria e Carpi. Nella circostanza la rete nasce da uno schema studiato in allenamento, con cross di Kiyine sul primo palo, sponda di Monaco e inserimento di una mezz'ala. A sfavore, però, le cose non vanno meglio: è il dodicesimo gol incassato su punizione, nello specifico è Tuia a perdere la marcatura, ma anche Radunovic si tuffa con leggero ritardo.

Gaetano Ferraiuolo