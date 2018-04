Canini: "Il mio gol è per Davide Astori" Parla il difensore della Cremonese

Intervistato dai colleghi di Sky Sport al termine della partita, il difensore della Cremonese Michele Canini ha analizzato così il pareggio maturato allo Zini e scaturito anche dalla sua prima rete in carriera in serie B: "Fa piacere essere riuscito a far gol dopo tanto tempo, ma quello che contava era il risultato e la prestazione della squadra. Il campionato di B è tosto, si è visto anche oggi con tanti pareggi e con qualche squadre che addirittura ha perso in casa pur partendo con i favori del pronostico. È abbastanza lungo e serve rimanere concentrati fino alla fine. Dedico il mio gol di oggi a Davide Astori, che ho avuto come compagno di squadra a Cagliari, un ragazzo eccezionale. Il diverso rendimento tra girone di andata e ritorno? La crisi è finita dopo Palermo, prima abbiamo fatto male, c'erano le prestazioni, ma mancavano i risultati, ora ci siamo ritrovati". Canini è stato anche sfortunato protagonista dell'episodio del calcio di rigore assegnato alla Salernitana: nella circostanza è evidente l'aggancio ai piedi di Rosina che, se libero di agire, avrebbe potuto servire Kiyine libero a centro area o provare la conclusione in porta. Canini resta comunque uno dei difensori più forti della categoria e già pochi minuti prima aveva salvato il risultato con un intervento provvidenziale in diagonale su Bocalon.

Redazione Sport