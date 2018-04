Classifica marcatori: 43 gol per Donnarumma e Caputo Bocalon ancora a secco, terzo sigillo per Minala. Montalto da applausi

Si è chiuso ieri sera il penultimo turno infrasettimanale del campionato cadetto, con tanti gol segnati e diversi colpi esterni che hanno sovvertito pronostici e prospettive. La copertina di giornata va a due ex granata: Alfredo Donnarumma, autore di una pregevole doppietta contro il Cesena e vice capocannoniere della B, e Adriano Montalto che, a differenza del collega, sta segnando una miriade di gol pur giocando in una squadra che si trova sul fondo della classifica. Quanto alla Salernitana, Bocalon resta a secco per la trentunesima gara su trentasei, Minala sale a quota tre dopo i gol contro Pescara ed Avellino. Ecco la classifica marcatori aggiornata:

23 reti: Caputo Francesco (Empoli)

20 reti: Donnarumma Alfredo (Empoli)

18 reti: Di Carmine Samuel (Perugia), Montalto Adriano (Ternana)

15 reti: Mazzeo Fabio (Foggia)

13 reti: Ciofani Daniel (Frosinone), Nestorovski Ilija (Palermo), Cerri Alberto (Perugia), Galano Cristian (Bari), Caracciolo Andrea (Brescia), Pettinari Stefano (Pescara), Calaiò Emanuele (Parma)

11 reti: Jallow Lamin (Cesena), La Mantia Andrea (Virtus Entella), Ciano Camillo (Frosinone)

10 reti: Castaldo Luigi (Avellino), Tremolada Luca (Ternana), Torregrossa Ernesto (Brescia)

9 reti: Kouame Christian (Cittadella), Iori Manuel (Cittadella), Sprocati Mattia (Salernitana)

8 reti: Bocalon Riccardo (Salernitana), Coronado Igor (Palermo), Castiglia Luca (Pro Vercelli), Brugman Improta Riccardo (Bari), Zajc Miha (Empoli), Rodriguez Alejandro (Empoli), Dionisi Federico (Frosinone), Puscas George (Novara)

7 reti: Marilungo Guido (Spezia), Asencio Raul Jose (Avellino), Duarte Gaston (Pescara), Granoche De Luca Giuseppe (Virtus Entella), Buonaiuto Cristian (Perugia), Moncini Gabriele (Cesena)

6 reti: Beretta Giacomo (Foggia), Cavion Michele (Cremonese), Zigoni Gianmarco (Venezia), Laribi Karim (Cesena), Insigne Roberto (Parma), Mbakogu Jerry Uche (Carpi),Rispoli Andrea (Palermo), Melchiorri Federico (Carpi), Ardemagni Matteo (Avellino), Forte Francesco (Spezia), Morra Claudio (Pro Vercelli), Kragl Oliver (Foggia), Firenze Marco (Pro Vercelli),

Gaetano Ferraiuolo