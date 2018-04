La partita del portiere: tuffo leggermente tardivo sul gol Radunovic protagonista soprattutto nella ripresa

Per l'ennesima volta in questa stagione, la Salernitana non è riuscita a concludere una partita senza incassare reti. Il rammarico aumenta se si considera la caratura tecnica di un avversario senza Paulinho, Gomez e Mokulu e che il gol del pareggio della Cremonese nasce dalla solita disattenzione su palla inattiva che sta diventando una triste costante della gestione cadetta targata Lotito-Mezzaroma. Chiamato in causa in poche circostanze, il portiere Boris Radunovic ha beccato un voto leggermente al di sotto della sufficienza nelle nostre pagelle per aver alternato, come al solito, buone parate a qualche errore che ha fatto tremare la tifoseria granata. Sul web la discussione è aperta e il dibattito è acceso: il pipelet scuola Atalanta poteva fare qualcosa in più sul colpo di testa di Canini o il pallone era praticamente imprendibile? Premesso che la responsabilità principale è di Alessandro Tuia (che con grande onestà ha ammesso in sala stampa di aver perso l'uomo in marcatura), ma anche di un Ricci troppo molle e mal posizionato, le immagini mostrano nitidamente che Radunovic parte in leggero ritardo forse coperto da un paio di compagni di squadra. Non si può certo parlare di errore, sia chiaro, ma probabilmente il gol poteva essere evitato. Poco prima, invece, il numero uno granata aveva effettuato un intervento difettoso parando in due tempi un tiro da distanza siderale di Piccolo, situazione che non ha prodotto effetti ancora più negativi anche grazie all'immediata copertura preventiva dei due centrali difensivi. Nella ripresa parata plastica e spettacolare su Cavion, bravo a cercare il gol dai 20 metri e ad indovinare una traiettoria maligna sulla quale Radunovic si è disteso prontamente chiudendo lo specchio. Nel finale, invece, quando c'era da perdere tempo in inferiorità numerica, Radunovic si è dimostrato anche un "esperto inesperto" dal momento che ha fatto trascorrere diversi minuti conferendo sicurezza al reparto nelle uscite e opponendosi con bravura ad un tiro da distanza ravvicinata di Perrulli. Nel complesso, dunque, partita sufficiente, con l'enigma sulle presunte responsabilità sul gol incassato...

Gaetano Ferraiuolo