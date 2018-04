Serie B 36^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo Fermati per un turno Popescu e Odjer

Sono 11 i calciatori fermati dal giudice sportivo a margine della 36a giornata della Serie B ConTe.it, tutti per un turno.

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc.VENEZIAper avere s uoi sostenitori, nel corso della gara,fatto esplodere nel proprio settore due petardi ed acceso un fumogeno; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE POPESCU Stefan Adrian (Salernitana): per comportamento non regolamentare in campo

(Prima sanzione); per avere, al 28° del secondo tempo, durante un'azione di giuoco, nel tentativodi liberarsi, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria; infrazionerilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRESCENZI Alessandro (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto neI confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

CASTALDO Luig i(Avellino): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNAGIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COLOMBATTO Santiago (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GNAHORE Vhakka Eddy (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HENDERSON Liam (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MORA Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ODJER Moses (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PELLIZZER Michele (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione)

