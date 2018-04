Brigata Granata sezione Svizzera presente! Nel gruppo dei tifosi granata allo Zini anche il club del presidente Pierpaolo Petrone

Granatissimi.Ottopagine ancora una volta dà risalto alla passione dei tifosi granata, anche e soprattutto ai supporter che si trovano lontano migliaia di chilometri. Da queste pagine abbiamo già parlato Brigata Granata sezione Svizzera del presidente Pierpaolo Petrone (cliccare QUI per il servizio a loro dedicato). Da Cremona proprio il presidente ci ha inviato una serie di foto. Il gruppo formato da Peppe Albano, Peppe De Caro, Giacomo Pignataro e Omar Fortunato, capitanati da Pierpaolo Petrone approfittando della vicinanza (si fa per dire) della trasferta non hanno voluto far mancare il loro apporto alla propria squadra del cuore.