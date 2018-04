Oggi alle 16 intervista esclusiva al presidente Lotito Appuntamento su OttoChannel, canale 696 del digitale terrestre, da Villa San Sebastiano

Le recenti esternazioni di Claudio Lotito hanno rappresentato- e rappresentano- argomento di discussione negli ambienti sportivi granata, al punto che tantissimi tifosi (anche esponenti di importanti gruppi organizzati che seguono dappertutto la Salernitana) sono pronti a chiedere ufficialmente un incontro alla proprietà a salvezza aritmetica raggiunta per fare il punto della situazione e "pretendere" l'allestimento di una squadra competitiva per la prossima stagione e per chiarire alcuni punti che hanno contribuito ad incrinare, nel tempo, i rapporti pur in presenza di risultati molto positivi e di una gestione economico-finanziaria praticamente perfetta.

E così, anche per soddisfare le curiosità di lettori e telespettatori, ieri pomeriggio la redazione di OttoChannel si è recata a Roma presso Villa San Sebastiano per intervistare in esclusiva il presidente Lotito affrontando diverse tematiche e ponendo anche alcuni degli interrogativi più gettonati tra i tifosi.

Numerose le tematiche trattate, un quarto d'ora ricco di spunti e contenuti che potrete ascoltare in uno speciale che andrà in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre) questo pomeriggio alle 16 e in replica stasera alle 22. Anche su Granatissimi.Ottopagine sono previsti approfondimenti e un ampio spazio riservato alle parole del patron che, per la prima volta da quando è presidente di calcio, ha aperto le porte di casa sua alla stampa salernitana risponendo con la consueta schiettezza e sincerità a tutte le domande. Appuntamento ad oggi pomeriggio per l'intervista esclusiva al presidente Lotito realizzata dal giornalista Massimiliano Grimaldi e impreziosita dall'ottimo coordinamento tecnico di Gerardo Napoli.

