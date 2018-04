Ecco chi dirigerà Salernitana-Cittadella Designato l'arbitro del match di sabato pomeriggio

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata di ritorno della Serie B ConTe.it 2017/18, in programma Sabato 21 Aprile 2018 alle ore 15.00.





BRESCIA – CESENA

PINZANI

BACCINI – COLAROSSI

IV: DONDA



CREMONESE – ASCOLI

MARINELLI

MUTO – DEI GIUDICI

IV: CURTI



ENTELLA – PRO VERCELLI

DI PAOLO

INTAGLIATA – GROSSI

IV: PRONTERA



FOGGIA – BARI

CHIFFI

BRESMES – GALETTO

IV: PEZZUTO



FROSINONE – EMPOLI Lunedì 23/04 h. 20.30

ABBATTISTA

ROCCA – ROSSI C.

IV: NASCA



NOVARA – VENEZIA

FOURNEAU

SECHI – LUCIANO

IV: CAPONE



PALERMO – AVELLINO

GIUA

COLELLA – LANOTTE

IV: DIONISI



PARMA – CARPI

MINELLI

CALIARI – DE TROIA

IV: D’ASCANIO



PERUGIA – TERNANA Domenica 22/04 h. 15.00

LA PENNA

CECCONI – RASPOLLINI

IV: MARINI



PESCARA – SPEZIA Domenica 22/04 h. 17.30

GHERSINI

TARDINO – MASTRODONATO

IV: PASCIUTA



SALERNITANA – CITTADELLA

GUCCINI

ROSSI L. – VECCHI

IV: NICOLETTI

