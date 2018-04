La scheda di Guccini: il gol di Diop a tempo scaduto La scheda del direttore di gara scelto per Salernitana-Cittadella

Sono state rese note da poco le designazioni arbitrali per il 37° turno della Serie B 2017/18: ad arbitrare Salernitana-Cittadella sarà il Sign. Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale. Si tratta di un esordiente della categoria, con solo due presenze all’attivo in Serie B: 1 vittoria interna, 1 pareggio ed un rigore sanzionato. Se si guarda la scheda generale, però, risaltano sicuramente i 36 rigori e le 39 espulsioni sanzionate nelle sue 91 gare tra i professionisti (compresa Lega Pro 2a Divisione). È sicuramente un arbitro severo, dunque, e la Salernitana dovrà stare particolarmente attenta visti i tanti diffidati in rosa. I granata con Guccini hanno solo due precedenti, entrambi nella stagione 2014/15 in Lega Pro: il primo è Martina Franca-Salernitana finito 1-2 con le reti di Calil e Mendicino allo scadere; il secondo è la sconfitta incassata in casa contro il Matera con un gol di Diop al 95’ (il recupero era di soli 4 minuti). Una vittoria ed una sconfitta dunque.

Il Cittadella, invece, annovera un solo precedente: la vittoria per 2-1 sulla Spal nella Coppa Italia di Lea Pro nella stagione 2015/16. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Il quarto uomo invece sarà Giovanni Nicoletti di Catanzaro.

Simone Gallo