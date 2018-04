VIDEO | L'intervista integrale esclusiva al co-patron Lotito Il presidente accoglie Otto Channel a Villa San Sebastiano

Grande interesse ha suscitato l'intervista di Claudio Lotito concessa in esclusiva a Otto Channel, canale 696 del digitale terrestre. La nostra redazione ha accolto i vari inviti dei tifosi che non hanno potuto ascoltarla in TV e vi propone l'intervista integrale tramite Granatissimi.Ottopagine. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, per l'intervista integrale cliccare sul link in basso.

"Anzitutto mi preme dire che vanno ringraziati i tifosi della Salernitana, quelli veri. Anche martedì sera erano tanti in trasferta e sono contento perchè riscontro davvero ovunque in Italia il loro senso di appartenenza. Quanto al campionato, il punteggio che abbiamo in classifica, a poche gare dalla fine, aumenta il rammarico poichè, analizzando complessivamente la stagione, ce la siamo giocata sempre alla pari con squadre che si trovano a lottare per la promozione, ma che non hanno dimostrato contro la Salernitana di essere state superiori. Abbiamo battuto l’Empoli, fermato Bari e Frosinone sul pareggio, rimontato partite che sembravano perse. Purtroppo tanti fattori hanno inciso in modo significativo anche sui risultati: tutti vogliono raggiungere gli obiettivi massimi e lavoriamo per farlo ogni anno, purtroppo ci sono episodi che non aiutano. Il rigore sbagliato ci ha fatto perdere due punti, tante volte potevano uscire vincitori. Il gioco non è mancato, la qualità della squadra a mio avviso è buona, ma il calcio è fatto di fattori imponderabili che hanno condizionato risultati e classifica. Mancano numerosi punti che ci avrebbero permesso di lottare per la promozione, ma mancano sei partite e sulla base di questo…le vie del Signore sono infinite. Speriamo che il nostro obiettivo sia legato non a pali e traverse, ma anche di qualche colpo che ripaghi la squadra e la società dei sacrifici”.

Di seguito il link dell'intervista realizzata dal collega Massimiliano Grimaldi con la regia di Gerardo Napoli.

CLICCARE QUI PER ASCOLTARE L'INTERVISTA

Redazione Sport