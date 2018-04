Salernitana-Cittadella: la probabile formazione dei granata Le possibili scelte di Colantuono per la gara di domani

Momento di flessione per la Salernitana che nelle ultime quattro sfide ha raccolto tre pareggi ed una sconfitta. L’obiettivo, dunque, è tornare alla vittoria, e domani contro il Cittadella i tre punti sono alla portata dei granata. Questa mattina Colantuono limerà gli ultimi dettagli nella rifinitura al “Volpe”, con i soliti dubbi che attanagliano il reparto avanzato, vero tallone d’Achille in questa fase di stagione. Nel 4-3-3 del tecnico romano, in difesa avanti a Radunovic, tornerà Vitale sull’out sinistro, con Casasola confermato sulla fascia opposta. La coppia centrale dovrebbe essere di nuovo Tuia-Monaco, ma Schiavi si tiene pronto. A centrocampo mancherà per squalifica Odjer, al suo posto Minala titolare, con Ricci in regia e Kiyine a completare il reparto. In attacco Sprocati è pronto al rilancio, e con tutta probabilità l’ex Pro Vercelli avrà la sua maglia da titolare. Sul versante opposto Rosina sta regalando inaspettate garanzie, resta da capire se fisicamente potrà reggere la terza da titolare in così pochi giorni di distanza. L’alternativa è Nunzio Di Roberto. Al centro dell’attacco i vari Bocalon, Rossi e Palombi stanno tutti deludendo, l’ex Alessandria però, resta il maggior indiziato per una maglia da titolare.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 70%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Rosina 70%

A - Bocalon 50%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Iliadis, Russo, Mantovani, Schiavi, Zito, Signorelli, Akpa-Akpro, Palombi, Di Roberto, Rossi.

Ballottaggi:

Tuia 70% - Schiavi 30%

Rosina 70% - Di Roberto 30%

Bocalon 50% - Rossi 25% - Palombi 25%

In dubbio: Adamonis, Bernardini, Della Rocca, Zito, Orlando.

Indisponibili: Pucino, Popescu, Odjer.

Simone Gallo