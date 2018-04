Lega B: si festeggia la promozione dell'Empoli se.... Una combinazione di risultati potrebbe promuovere i toscani in Serie A anticipatamente

La Lega B, come di consueto, evidenzia alcuni dati importanti riguardanti la 36^ giornata.

Ecco alcune delle curiosità segnalate da Football Data:

33 / 30 Il derby emiliano Parma–Carpi metterà di fronte i ducali (miglior difesa del torneo con 33 gol subiti, come il Palermo) ed i biancorossi (peggior attacco con 30 sole reti segnate).

5-0 Il 9 gennaio 2000 De Canio vinceva con la “sua” Udinese a Perugia per 5-0, in serie A: al Curi ha stabilito la sua massima vittoria da allenatore professionista con club italiani, preceduta da un altro 5-0 a Fiorenzuola D’Arda, in C-1, nel novembre 1996, quando il coach di origini lucane guidava il Carpi.

2004/05 Bepi Pillon ha allenato Fabio Gallo nel Treviso 2004/05 in serie B: i due condivisero la fortunata esperienza della prima storica promozione in A del sodalizio veneto. In Pescara–Spezia si ritroveranno da allenatori avversari.

6 Empoli ad un passo dalla sesta promozione in serie A, che conquisterebbe per la prima volta con il primo posto. I toscani saranno aritmeticamente promossi lunedì sera al Benito Stirpe di Frosinone se vinceranno sui ciociari e – nelle gare di sabato – Parma (che ospiterà il Carpi) e Palermo (che riceverà l’Avellino) non saranno andate entrambe oltre il pareggio. L’Empoli sarebbe per la seconda volta promosso in Serie A dopo soli dodici mesi dalla retrocessione tra i cadetti, dopo quella del 2004/05

M.G.