Salernitana-Cittadella: il dato aggiornato della prevendita Ritmi bassi e poco appeal, l’Arechi sempre per pochi intimi

I numeri della prevendita in occasione di Salernitana-Cittadella si mantengono in linea con il trend che ha caratterizzato buona parte della stagione calcistica fin qui: sono 1658, infatti, i tagliandi staccati aggiornati alle 13:40 di oggi. Numeri da sommare alla quota abbonati, ma è facilmente prevedibile come il numero totale di spettatori non si discosterà molto dalle 6mila unità presenti settimana scorsa contro il Cesena. Il boom è previsto, come consuetudine, nella mattinata di domani, ma ancora una volta l’Arechi sarà per pochi intimi. Lo “zoccolo duro”, di cui parlava ieri Lotito, ci sarà, ma per riavvicinare la gente allo stadio cruciali saranno i piani in vista della prossima stagione.

Simone Gallo