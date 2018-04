Serie B: il quadro della sedicesima giornata di ritorno Il match clou nel posticipo di lunedì

Inizia domani il sedicesimo turno di ritorno del campionato di Serie B. Il match clou è, però, nel posticipo di lunedì tra Frosinone ed Empoli. Addirittura la compagine di Andrezzoli potrebbe festeggiare anticipatamente la promozione, se dovessero verificarsi i seguenti risultati: innanzitutto nelle gare di domani Parma e Palermo, che giocheranno entrambe in casa rispettivamente contro Carpi e Avellino, non dovranno andare oltre il pareggio e, ovviamente, la vittoria dei toscani allo Stirpe successivamente nel posticipo. Condizioni poco probabili, ma in ogni caso la festa promozione per la squadra dei bomber Caputo e Donnarumma sarebbe solo rimandata.

Interessante il derby pugliese Foggia-Bari, valevole per la zona play-off, forse ultima chiamata per la formazione di Stroppa, per fare qualcosa di straordinario, se si considera che un paio di mesi fa i rossoneri soffrivano in zona play out. Domani sono anche in programma due incontri “spareggi” per la zona calda: Cremonese-Ascoli e Virtus Entella-Pro Vercelli. Chi perde trema davvero. Salernitana-Cittadella, Novara-Venezia non sono da meno, perchè riguardano quattro squadre che rincorrono obiettivi diversi. A Brescia, il Cesena si gioca parecchie delle sue chance. La compagine di Castori dovrà approfittare della maggiore tranquillità dei lombardi. Domenica le sfide Perugia-Ternana e Pescara-Spezia. All'Adriatico una situazione simile a quella del Rigamonti, con i liguri che ormai non hanno più nulla da dire in questo campionato.

Maurizio Grillo