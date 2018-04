La Curva Sud Siberiano resterà vuota domani per 15 minuti Una forma di protesta verso Lotito

La Curva Sud Siberiano, in occasione della gara Salernitana-Cittadella, resterà vuota e in silenzio per 15 minuti. Di seguito la nota che invita anche altri tifosi:

“15 minuti di vuoto e di silenzio in risposta alle offese e alla mancanza di rispetto di chi ricorda solo cosa a Salerno ha dato, ma dimentica quanto da noi ha ricevuto! In occasione di Salernitana-Cittadella la Curva Sud Siberiano resterà vuota per 15 minuti in segno di protesta verso l’atteggiamento arrogante e irrispettoso del “patron” Lotito. Solo allo scoccare del 15’ i gruppi ultras entreranno nel settore per fare il loro dovere: sostenere la maglia e trascinarla verso la salvezza. Chiediamo a tutti i tifosi granata di seguirci in questa simbolica ma importante iniziativa. Non è tempo di chiacchiere da social ma di fatti concreti.

Mai per Lotito, sempre e solo per la Salernitana! Nessuna resa! CURVA SUD SIBERIANO”

Redazione Sport