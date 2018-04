Salernitana-Cittadella: le probabili formazioni Le possibili scelte dei due tecnici in vista della gara di oggi

Oggi pomeriggio allo stadio Arechi, in occasione del 37° turno della Serie B 2017/18, si troveranno di fronte Salernitana e Cittadella. I due club granata si contenderanno i tre punti, con delle motivazioni sicuramente diverse. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Il tecnico romano ha le scelte praticamente quasi obbligate, almeno per quanto riguardo difesa e centrocampo: nei quattro avanti a Radunovic, torna Vitale a sinistra, con Casasola confermato a destra e la coppia Tuia-Monaco al centro. Più defilato Schiavi. A centrocampo mancheranno Odjer e Zito, per questo Minala torna titolare, Kiyine agirà da mezzala, ed a Ricci sarà affidata come sempre la regia. In attacco i veri dubbi di giornata: al momento l’unico sicuro del posto sembra Rosina, il quale is trova in un vero e proprio magic moment. Per le altre due maglie tutto è in gioco: Sprocati ha accusato qualche noia muscolare nei recenti allenamenti, ma Colantuono ha deciso di convocarlo lo stesso. Nel caso, a questo punto probabile, che l’ex Pro Vercelli non dovesse partire dal 1’, toccherà a Di Roberto agire largo nel tridente, completato al centro da uno tra Palombi, Bocalon e Rossi.

Le scelte di Venturato

Anche per gli ospiti la formazione è pressoché delineata: in porta Paleari ha battuto la concorrenza di Alfonso. Avanti a lui difesa titolare con Salvi a destra, Benedetti a sinistra e Scaglia-Vernier coppia centrale. A centrocampo tutto è legato all’impiego e meno di Chiaretti: con il brasiliano in campo Settembrini scalerà in mezzo, altrimenti quest’ultimo agirà da trequartista con Schenetti al centro. In attacco il duo Kouame-Arrighini, con Vido pronto a pungere dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Tuia 70%

D - Monaco 90%

D - Vitale 90%

C - Minala 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Rosina 90%

A - Palombi 50%

A - Di Roberto 60%

Panchina:

Adamonis, Russo, Mantovani, Asmah, Schiavi, Signorelli, Della Rocca, Akpa-Akpro, Orlando, Bocalon, Di Roberto, Rossi.

Ballottaggi:

Tuia 70% - Schiavi 30%

Di Roberto 60% - Sprocati 40%

Palombi 50% - Rossi 25% - Bocalon 25%

Indisponibili: Bernardini, Pucino, Popescu, Odjer, Zito.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Iori, Pasa, Settembrini; Chiaretti, Kouame, Arrighini. A disp.: Alfonso, Pezzi, Adorni, Lora, Schenetti, Bartolomei, Maniero, Strizzolo, Vido.

Simone Gallo