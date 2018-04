Alle 17 Off-Side sul canale 696 di Otto Channel Collegamento dalla sala stampa dell'Arechi per i commenti a caldo

Nuovo appuntamento con una puntata di Offside Serie B sul canale 696 di Otto Channel. La trasmissione affronterà tematiche inerenti il campionato di Serie B, in particolare riflettori puntati sulla gara della Salernitana contro il Cittadella e dell'Avellino in trasferta a Palermo. Spazio ai commenti, rigorosamente in diretta, dei protagonisti dalle mixed zone. Collegamento a fine gara con la sala stampa dell'Arechi con il giornalista Massimiliano Grimaldi, che intervisterà i tesserati delle due squadre. Appuntamento, dunque, alle ore 17:00 circa circa per un grande pomeriggio di calcio.

Redazione Sport