Serie B, i nostri pronostici Quanto finirà Salernitana-Cittadella?

Provare ad indovinare i risultati di oggi pomeriggio è impresa assai difficile per chi ama scommettere e giocare le famose "bollette"; già imprevedibile per antonomasia, oggi il torneo cadetto offre un menu particolarmente ricco e succulento, una vera delizia per chi segue questo campionato senza tifare per nessuna squadra e può quindi godersi lo spettacolo fino in fondo. La nostra redazione, come sempre, proverà ad azzeccare il pronostico delle 5 gare più interessanti della sest'ultima giornata di ritorno, determinante sia per la vetta, sia per la coda della classifica. Nello spazio riservato ai commenti sarete voi a scrivere il possibile risultato di Salernitana-Cittadella, sperando che siano i granata del Sud a prevalere dopo tanti anni di astinenza. Ecco le nostre previsioni:

Perugia-Ternana: è uno dei due derby di giornata, tra due squadre che hanno una posizione di classifica diametralmente opposta. I ragazzi di Breda stanno disputando un girone di ritorno fantastico e potranno contare su oltre 15mila spettatori, le fere sono cresciute esponenzialmente con De Canio, ma non possono assolutamente perdere se vogliono restare aggrappate al treno play out. E' vero che queste gare sfuggono ad ogni pronostico, ma i biancorossi sembrano favoriti. PRONOSTICO 1

Frosinone-Empoli: i padroni di casa per diventare definitivamente grandi e avviare una sorta di mini-fuga dopo la crisi delle settimane scorse, i toscani per dire definitivamente addio alla B e sancire la netta superiorità. Quando, però, l'obiettivo è praticamente raggiunto, in trasferta ci può essere un inconscio calo di tensione, del resto a Cesena l'Empoli ha beccato due reti e rischiato anche la terza capitolazione nel finale. All'andata fu una gara folle, con uno 0-3/3-3 incredibile ed entusismante. PRONOSTICO 1

Foggia-Bari: l'assenza dei tifosi ospiti è un fattore, ma in campo andranno due squadre che hanno motivazioni a mille non solo per la questione campanilistica, ma anche e soprattutto per la classifica. Il Foggia può sognare legittimamente i play off, il Bari- contestato sabato scorso ma caricato a mille ieri durante la rifinitura- deve consolidare la propria posizione. Quel "Galano al 94'" brucia ancora molto, che possa essere la classica gara attesa per mesi, ma in cui prevale la paura? PRONOSTICO X

Brescia-Cesena: sfida salvezza fondamentale soprattutto per i romagnoli che, alla vigilia di una serie di partite assai proibitive sulla carta, dovranno capitalizzare al meglio questa gara a cospetto di un Brescia rinato nell'ultimo mese e mezzo e che vuole chiudere ogni discorso anzitempo per programmare la prossima stagione. PRONOSTICO X

Parma-Carpi: terzo derby di giornata, sicuramente il meno infuocato dal punto di vista ambientale. Sarà pur vero che i biancorossi hanno dimostrato di poter dare fastidio a chiunque, ma i ducali non possono più sbagliare e il Tardini, in queste fasi cruciali, può fare la differenza. PRONOSTICO 1

Gaetano Ferraiuolo