Sciopero di 15 minuti, poi la spinta dei soliti seimila Attesi 7 tifosi del Cittadella in tribuna: "Salernitana favorita, noi in crisi"

Ultime ore di prevendita, poi sarà Salernitana-Cittadella. Come avrete notato, anche la nostra redazione ha preferito non fare nessun appello contrariamente a quanto accadeva puntualmente alla vigilia di ogni partita casalinga: chi ama i colori granata non ha bisogno di essere invitato allo stadio e ormai lo zoccolo duro si è attestato intorno alle seimila unità e in questo momento forse nemmeno un derby o una partita di cartello riavvicinerebbero il grande pubblico. Oggi all'Arechi si respirerà un clima davvero particolare e sarà triste vedere la curva Sud praticamente vuota e in silenzio per 15 minuti in segno di protesta per le parole del presidente Lotito all'indomani della sfida col Cesena. La paura di essere una succursale della Lazio e di non poter lottare per grandi palcoscenici (tesi smentite nell'intervista rilasciata in esclusiva ad OttoChannel, riportata da Granatissimi.Ottopagine ed ascoltata da decine di migliaia di persone) rappresenta un freno per moltissimi appassionati che, talvolta peccando di memoria corta e scarsa riconoscenza, pretendono per il centenario una squadra in grado di vincere. Senza se e senza ma. Sia chiaro: la presa di posizione dei gruppi ultras va rispettata, in tanti l'hanno condivisa e chi segue dappertutto la Salernitana facendo sacrifici economici ha il diritto di manifestare il proprio dissenso come meglio ritiene opportuno. E' anche questo un atto d'amore, siamo certi che nei restanti 75 minuti saranno loro a trascinare la squadra "perchè conta solo la Salernitana" come rimarcato a caratteri cubitali nel comunicato emesso ieri sera.

C'è poi il solito popolo dei diffidenti che, sui social, e senza nessuno spirito costruttivo non aspetta altro che una sconfitta, un passaggio sbagliato o un'uscita a vuoto di Radunovic per scatenarsi: di questa gente i granata possono farne tranquillamente a meno. Alla fine, sommando i duemila biglietti staccati alle 11 di stamattina, gli altri mille che si possono teoricamente vendere entro le 15 e i 3400 abbonati (molti dei quali, però, assenti volutamente da mesi) si toccherà quota 6000 e i 7 tifosi annunciati da Cittadella resteranno sorpresi quando vedranno uno stadio così vuoto. "Ma davvero sarete così pochi? E' un peccato, a volte venivo a Salerno più per godermi l'Arechi che la partita. Oggi non sarò presente, la Salernitana è favorita perchè il Cittadella è in calo. Vinca il migliore" ha detto Giovanni Bigolin, tifosodel Cittadella, alla nostra redazione pronosticando quasi scaramanticamente un successo dei granata del Sud. Come detto una rappresentanza di tifosi ospiti ci sarà, ma non in curva Nord: saranno posizionati in tribuna, stando a quanto emerso in queste ultime ore.

Gaetano Ferraiuolo