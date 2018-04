Colantuono-Venturato: i vari precedenti Il tecnico veneto in vantaggio

Stefano Colantuono e Roberto Venturato, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO - VENTURATO

Venturato vittorioso nell’unico precedente

Seconda sfida tecnica ufficiale tra i due allenatori, Stefano Colantuono e Roberto Venturato. L’unico precedente è relativo alla serie B 2016/17, successo interno per 2-0 del Cittadella di Venturato sul Bari di Colantuono.

2016/17 serie B Bari Cittadella --- 0-2 (da Venturato)

I PRECEDENTI COLANTUONO – CITTADELLA

Colantuono in vantaggio

Stefano Colantuono, da coach, affronta per la quinta volta in partite ufficiali il Cittadella: il bilancio dei 4 precedenti è di 2 successi dell’attuale tecnico della Salernitana (entrambi per 1-0), 1 pareggio ed 1 vittoria veneta.

2009/10 serie B Torino Cittadella 1-0 (da Colantuono) ----

2010/11 serie B Atalanta Cittadella 2-2 (da Colantuono) 1-0 (a Cittadella)

2016/17 serie B Bari Cittadella --- 0-2 (a Cittadella)

I PRECEDENTI VENTURATO – SALERNITANA

“Disco rosso” a Salerno per il coach del Cittadella

Roberto Venturato sfida per la sesta volta, da allenatore, la Salernitana in partite ufficiali: il bilancio dei 5 precedenti è di 3 successi dell’attuale tecnico del Cittadella (tutti in casa), 1 pareggio ed 1 vittoria campana. Le formazioni di Venturato non hanno finora mai segnato alcun gol all’ “Arechi”, collezionando – nei 2 precedenti – 1 pareggio ed 1 sconfitta.

2005/06 serie C-1 Pizzighettone Salernitana 1-0 (da Venturato) 0-1 (a Salerno)

2016/17 serie B Cittadella Salernitana 2-0 (da Venturato) 0-0 (a Salerno)

2017/18 serie B Cittadella Salernitana 2-1 (da Venturato) ---

Maurizio Grillo