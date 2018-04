LIVE |Salernitana-Cittadella: 0-1 Schenetti sigla il vantaggio Segui la cronaca live della gara tra Salernitana-Cittadella su granatissimi.ottopagine.it

25': Kiyine prova il tiro dalla lunga distanza senza trovare fortuna.

22': Monaco non ce la fa a proseguire, entra Schiavi.

18': trappola del fuorigioco sbagliata da parte della Salernitana, ne approfitta Schenetti che coglie tutti di sorpresa e sigla il vantaggio.

Gol de Cittadella

15': la Curva Sud entra sugli spalti e continua la protesta.

14': a terra Monaco dopo una botta al ginocchio subita in area.

13': Casasola mura Kouame sulal conclusione a botta sicura.

12': grande occasione per la Salernitana con Rosina che sfiora il traversone di Sprocati a pochi passi dalal porta.

10': bel traversone di Vitale dalla sinistra su cui Palombi no nriesce ad intervenire.

8': parte meglio il Cittadella che schiaccia i padroni di casa nella loro merà campo.

5': Radunovic a terra dopo un contatto in area.

4': fallo di Tuia su Arrighini sulla trequarti.

1': clima surreale allo stadio Arechi con buona parte della Curva Sud fuori in sgno di protesta.

Ore 15:01 GARA INIZIATA

Ore 14:58 squadre in campo.

In uno stadio Arechi semideserto ed in protesta, in occasione del 37° turno della Serie B 2017/18, si troveranno di fronte Salernitana e Cittadella. I due club granata si contenderanno i tre punti, con delle motivazioni sicuramente diverse. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Colantuono conferma in buona parte lo starting eleven annunciato: nei quattro avanti a Radunovic, torna Vitale a sinistra, con Casasola confermato a destra e la coppia Tuia-Monaco al centro. A centrocampo mancheranno Odjer e Zito, per questo Minala torna titolare, Kiyine agirà da mezzala, ed a Ricci sarà affidata come sempre la regia. In attacco sciolti i dubbi: terza da titolare per Rosina, il quale is trova in un vero e proprio magic moment. Sulla fascia opposta ancora tocca a Sprocati questa volta agire largo nel tridente, completato al centro da Palombi.

Anche per gli ospiti la formazione è pressoché quella ipotizzata alla vigilia: in porta Alfonso ha battuto la concorrenza di Paleari. Avanti a lui difesa titolare con Salvi a destra, Benedetti a sinistra e Scaglia-Vernier coppia centrale. A centrocampo tutto Settembrini scala in mediana con Schenetti in posizione di trequartista. In attacco ci sarà il duo Kouame-Arrighini, con Vido pronto a pungere dalla panchina.

Il tabellino:

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco (22'pt Schiavi), Vitale; Minala, Ricci, Kiyine; Rosina, Palombi, Sprocati. A disp.: Adamonis, Russo, Mantovani, Asmah, Signorelli, Della Rocca, Akpa-Akpro, Orlando, Bocalon, Di Roberto, Rossi. All.: Colantuono.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Iori, Bartolomei, Settembrini; Schenetti, Kouame, Arrighini. A disp.: Paleari, Pezzi, Adorni, Lora, Chiaretti, Pasa, Maniero, Strizzolo, Vido. All.: Venturato.

Arbitro: Guccini di Albano Laziale.

Reti: Schenetti (C).

Simone Gallo