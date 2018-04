Le pagelle: si salva solo Rosina, Palombi disastroso Difesa horror, che fine ha fatto il vero Sprocati

Peggior prestazione stagionale per la Salernitana, battuta meritatamente per 3-1 da un Cittadella che ha anche colpito due legni e sbagliato un calcio di rigore. Fatta eccezione per Rosina, che ha provato in tutti i modi a trascinare i compagni nei momenti di difficoltà, tutti hanno disputato una partita ben al di sotto della sufficienza, con Palombi sul banco degli imputati e una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti ancor di più dopo l'uscita di Monaco. Ecco le pagelle:

Radunovic 6: la difesa balla per tutta la partita, lui almeno merita una sufficienza per aver parato un calcio di rigore che ha tenuto teoricamente in vita la Salernitana più brutta della stagione

Casasola 5: in debito d’ossigeno e lo si nota sin dai primi minuti, sulla sua fascia il Cittadella fa praticamente quello che vuole e crea puntualmente la superiorità numerica. Altra macchia il fallo da rigore per un intervento completamente fuori tempo

Tuia 5: altra prova negativa per il capitano che, nella ripresa, palesa anche un insolito nervosismo che gli costa un ingenuo cartellino giallo che gli farà saltare la prossima partita. Si addormenta sulle prime due reti, ogni lancio dalle retrovie finisce puntualmente in fallo laterale

Monaco sv: esce e la difesa balla, non può essere un caso

Vitale 5: nel finale colpisce un palo clamoroso, fotografia di una gara nata male e morta peggio. Errore di posizionamento evidente sulla rete dell’1-3, la maggior parte dei cross è un regalo per il portiere avversario

Minala 5: becca un giallo in avvio con un gesto di stizza incomprensibile, ma a cui purtroppo sta abituando. Anche lui salterà la prossima partita per squalifica

Ricci 5,5: mezzo voto in più perché almeno ci mette un minimo di cattiveria agonistica e lascia intravedere sprazzi di qualità

Kiyine 5: involuto ormai da tempo, meriterebbe un turno di riposo, ma l’allenatore è di avviso diverso. Non si vede praticamente mai in avanti, in fase di non possesso fa tremendamente fatica

Rosina 6,5: ha dato tutto quello che aveva, dimostrandosi l’unico elemento di grande qualità della rosa. Il suo tiro a giro al 45’ si stampa sul palo, ma meritava una sorte migliore. Per la terza gara in una settimana è il migliore in campo, un messaggio implicito anche a compagni più giovani che sembrano essere stanchi e demotivati. Meritata la prima standing ovation dell’Arechi

Sprocati 5: l’unico guizzo in tiro dal limite dell’area a lato di pochissimo, per il resto si intestardisce in azioni personali senza mai riuscire a saltare l’uomo. Il pubblico lo fischia, anche questa è una novità. Si divora un gol a porta vuota

Palombi 4,5: a prescindere dalla collocazione tattica e da evidenti limiti tecnici, colpisce negativamente l’assenza di motivazioni e di cattiveria agonistica. Ennesima bocciatura per un ragazzo destinato a tornare alla Lazio senza aver lasciato nessun segno

Rossi 5,5: almeno in area garantisce presenza. Sbaglia moltissimo, ma sfiora il pareggio con un colpo di testa

Schiavi 5,5: non è esente da responsabilità, insieme ai compagni di reparto vive una giornata da dimenticare. E’ vero che segna, ma il suo approccio alla gara è da film horror, con un fallo quasi da rigore, tanto nervosismo e un liscio dettato dalla superficialità

Bocalon 5: la gara è già incanalata sul ko, ma non incide e non dà la scossa necessaria

Colantuono 5: i numeri dicono che sta perdendo il confronto con il suo predecessore, la sua Salernitana perde la quarta partita casalinga da fine dicembre ad oggi e ha fornito la peggior prestazione stagionale. Il Cittadella ha fatto quello che voleva

Arbitro Guccini 4,5: nessun alibi per la sconfitta di oggi, ma è stato tra i peggiori in campo. Pessima la distribuzione dei cartellini- quasi a senso unico- grazia Iori che meritava il rosso. Mancava mezz'ora, il risultato era ancora di 1-2

Gaetano Ferraiuolo