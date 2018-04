Fotogallery di Salernitana-Cittadella Alcuni scatti della gara dell'Arechi a cura di Nicola Ianuale

Dopo 90 minuti la Salernitana esce con le ossa rotte dalla sfida con il Cittadella. Gli ospiti dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, si erano fatti accorciare nei primi minuti della ripresa, salvo poi chiudere i giochi con la doppietta di Schenetti nel finale.

SALERNITANA-CITTADELLA 1-3

SALERNITANA (4-3-3): Radunovic; Casasola, Tuia, Monaco (22'pt Schiavi), Vitale; Minala, Ricci, Kiyine; Rosina (29'st Bocalon), Palombi (12'st Rossi), Sprocati. A disp.: Adamonis, Russo, Mantovani, Asmah, Signorelli, Della Rocca, Akpa-Akpro, Orlando, Di Roberto. All.: Colantuono.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Iori (18'st Pasa), Bartolomei, Settembrini; Schenetti, Kouame (37'st Vido), Arrighini (30'st Strizzolo). A disp.: Paleari, Pezzi, Adorni, Lora, Chiaretti, Maniero. All.: Venturato.

Arbitro: Guccini di Albano Laziale.

Ammoniti: Minala (S), Settembrini (C), Iori (C), Casasola (S), Vitale (S), Arrighini (C), Tuia (S).

Reti: 18'pt e 35'st Schenetti (C), (39'pt Salvi (C), 8'st Schiavi (S).

Note: al 24'st para un rigore a Salvi.

Spettatori: 6717.

Redazione Sport