Altri campi: crolla l'Avellino, Pro Vercelli verso la C Salernitana ancora relativamente tranquilla, trema Di Carlo a Novara

La sconfitta della Salernitana è leggermente meno amara se si considera che chi sta dietro sembra quasi stia facendo di tutto- involontariamente, è chiaro- per favorire la salvezza dei granata che, nelle ultime 5 giornate, hanno conquistato appena 3 punti. In attesa di Perugia-Ternana e Pescara-Spezia (gare che guarderemo con grande attenzione e che potrebbero cambiare gli scenari in zona play out), oggi hanno perso terreno quasi tutte le formazioni collocate nella zona destra della classifica. Il "suicidio" di giornata è quello della Pro Vercelli che, dopo aver dominato per mezz'ora portandosi meritatamente sul 2-0, ha addirittura perso per 3-2 lo scontro diretto con la Virtus Entella salutando, probabilmente, la categoria con un mese di anticipo nonostante gli sforzi e l'ottimo lavoro del duo Grassadonia-Fusco. A decidere la partita sono stati Crimi, La Mantia e Ardizzone, tra l'altro i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore che poteva permettere di arrotondare il punteggio. 0-0 tra Brescia e Cesena che tutto sommato accontenta entrambe, crolla ancora tra le mura amiche il Novara a cospetto di un Venezia mai domo e capace di calare il tris e di blindare i play off. A questo punto non è affatto da escludere l'esonero di Mimmo Di Carlo che, statistiche alla mano, non ha fatto meglio del suo predecessore.

Crolla anche l'Avellino: il Palermo, grazie ad un super primo tempo, vince per 3-0 per effetto dei gol di Coronado, La Gumina e Trajkovski, in due casi su calcio di rigore. Per gli irpini la situazione diventa molto delicata, dal momento che sabato prossimo è in programma un'altra trasferta proibitiva sul campo di un Carpi comunque in caduta libera e battuto anche oggi dal Parma per 2-1. L'altro derby invece si è concluso in parità: nella bolgia dello Zaccheria ci ha pensato Nenè a rimediare all'autorete di Gyomber, ma per i pugliesi la zona promozione diretta è ormai un miraggio. Perde ancora la Cremonese, merito di un Ascoli che di mollare proprio non vuol saperne: la crisi dei grigiorossi continua, chissà che non possa essere messa in discussione la posizione del tecnico Tesser. Ecco la classifica aggiornata, con la Salernitana momentaneamente a +5 dalla quint'ultima, ma teoricamente a +4 se domani il Pescara dovesse vincere con lo Spezia: Empoli 73, Palermo, Parma 63, Frosinone 62, Bari, Venezia, Perugia 57, Cittadella 55, Foggia 51, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 46, Salernitana 44, Cremonese 43, Novara, Avellino, Entella 40, Cesena, Pescara, Ascoli 39, Ternana, Pro Vercelli 34.

Gaetano Ferraiuolo