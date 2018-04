Sul web: "Diserzione senza programmi ambiziosi" Lo sfogo di un tifoso: "Oggi via dopo 30 minuti per la rabbia". E sul mister...

Come ogni settimana la redazione di Granatissimi.Ottopagine ha raccolto i pareri dei tifosi sui social poco dopo la fine della partita della Salernitana. Le opinioni sono piuttosto unanimi: c'è chi contesta la società per l'allestimento di una rosa giudicata dai più inferiore a quella delle stagioni passate, chi punta il dito sull'allenatore, chi ancora è contario alla presa di posizione della curva Sud e ritiene che la Salernitana vada sostenuta sempre e a prescindere fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. "Oggi per la prima volta dopo 62 anni sono andato via al 35', non ho mai visto in campo una squadra così scadente" dice ad esempio Matteo Campagna, da sempre abbonato in tribuna azzurra, ma oggi particolarmente deluso per la performance della Salernitana. "Non si può andare avanti così: siamo passati da Nalini, Coda, Donnarumma, Gabionetta e Gomis a Palombi, Bocalon, Rossi e Signorelli, non riesco a capire come si possa peggiorare così in pochi mesi" il pensiero quasi in lacrime di Umberto Petolicchio, "Palombi è l'attaccante più scarso degli ultimi anni, e pensare che a Salerno abbiamo criticato e fischiato Rosina" aggiunge Paolo Sessa, dello stesso avviso Nicola Vitolo che sostiene che "quando un giocatore sa che tornerà alla Lazio, perchè dovrebbe dare l'anima per Salerno? La collaborazione con la Lazio può andar bene se vengono le prime scelte, non questi calciatori che farebbero fatica anche in serie C".

"Cosa si può pretendere dall'allenatore se la squadra è questa?" scrivono in tantissimi sui gruppi facebook dedicati alla Salernitana, laddove spopola il video di Lotito che replica alla contestazione della curva con un sorriso ironico. "Servirebbe una squadra di uomini" dice Pippo Ingenito, "Il campionato prima o poi finirà, vedremo per quanto tempo ancora fingeremo di credere che il problema è l'allenatore" pensa invece Antonio Fontanella, uno dei tanti abbonati che non mette piede allo stadio da diversi mesi pur avendo pagato in largo anticipo in estate. "Mettiamola così: abbiamo mantenuto invariato il distacco dalla quint'ultima e c'è una partita in meno da giocare" dice Enzo Lodato provando a dispensare un po' di ottimismo, "Si era parlato di progetto triennale e di play off, quindi anche la salvezza sarebbe un fallimento" aggiunge con una certa severità Enzo Ricciardi, ma in tanti battono su un tasto tanto caro agli ultras della curva Sud: "Sostegno fino al termine della stagione, se l'anno prossimo non sarà allestita una rosa competitiva resteremo a casa in segno di contestazione".

"La Salernitana che vinse il campionato con Menichini oggi vincerebbe 3-0 con la Salernitana attuale" ironizza Manuel D'Amelia, "Ma Sabato prossimo, quando all'Arechi verrà il Brescia, posso pretendere massimo impegno da parte dei miei giocatori e soprattutto posso sostenere la mia squadra, o anche in questo caso vale il discorso "Brescia e Salerno amore eterno, oltre il risultato" e intanto noi sprofondiamo in classifica?" si chiede altrettanto simpaticamente Ilaria Riccio, grande tifosa della Salernitana particolarmente triste per la sconfitta di oggi, ma sempre pronta a sostenere la squadra del cuore a prescindere da classifica, mercato e categoria. Clima rovente, dunque. In campo e sugli spalti. La tifoseria è delusa e si aspetta un pronto riscatto l'anno prossimo. Basterà la presa di posizione odierna per cambiare eventualmente strategie ed obiettivi o è preferibile sostenere fino alla fine la Salernitana senza pensare alla stagione che verrà?

Gaetano Ferraiuolo