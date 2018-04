Di Biagio all'Arechi per Palombi...che stecca ancora! Prestazione pessima dell'attaccante, fischiato da tutto lo stadio

Al fianco del presidente Claudio Lotito in tribuna autorità c'era anche l'attuale allentore della Nazionale ed ex mister dell'Under21 Luigi Di Biagio, uno che- ormai quasi 20 anni fa- proprio a Salerno segnò un bel gol di testa in un Salernitana-Roma vinto meritatamente dalla Salernitana, ma che non bastò per evitare la retrocessione a fine stagione. Tanti i calciatori sotto osservazione, su tutti il difensore Varnier che sta diventando uno dei più interessanti del panorama calcistico nazionale e che potrebbe giocare nell'Inter la prossima stagione. Su sponda granata, invece, riflettori puntati su Simone Palombi, schierato dal primo minuto un po' a sorpresa da Colantuono, ma ancora una volta autore di una prova assolutamente insufficiente. A prescindere dalla collocazione tattica e dal tormentone sul suo ruolo naturale, Palombi continua a non suscitare gradimento negli ambienti del tifo granata per un atteggiamento giudicato poco combattivo. Anche oggi, d'altronde, l'ex Ternana è stato puntualmente anticipato dal diretto marcatore, non è mai riuscito a calciare verso lo specchio della porta e spesso ha sbagliato passaggi anche elementari scatenando la reazione stizzita di una tifoseria che, al momento della sostituzione, lo ha fischiato all'unanimità. "Tornatene a Roma se non hai voglia di giocare a Salerno" e "Ci hai fatto rimpiangere Joao Silva" due delle frasi più simpatiche, ma allo stesso tempo emblematiche ascoltate in tribuna e anche all'esterno dello stadio in tantissimi erano insoddisfatti della performance di un calciatore che in estate aveva rifiutato più volte Salerno e che certo non si aspettava di incontrare tutte queste difficoltà. Facile prevedere che sabato prossimo si accomoderà nuovamente in panchina, sebbene Bocalon e Rossi non stiano facendo molto meglio in questo scorcio di campionato. Chissà Di Biagio come avrà reputato la prova di un attaccante che ad agosto sognava di giocare in serie A con la Lazio, ma che rischia di fare panchina nelle prossime 5 partite in una squadra che milita in B e staziona a metà classifica...

Gaetano Ferraiuolo