VIDEO | Salernitana, grande rabbia e delusione a fine gara Tutti concordi al termine dei 90', col Cittadella prestazione da dimenticare!

Delusione a fine gara tra i tifosi della Salernitana per la brutta prestazione e, soprattutto, per la pesante sconfitta contro il Cittadella. La redazione di Granatissimi.Ottopagine ha raccolto, come di consueto, le impressioni di alcuni tifosi a caldo al termine della partita. Tra gli intervenuti i colleghi Alfonso Pierro e Giuseppe Noschese e il presidente del Club Mai Sola Antonio Carmando. Di seguito le interviste.

Redazione Sport