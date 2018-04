Fotogallery: la conquista dei playoff per la Salernitana U. 15 Gli scatti più belli dell'impresa della squadra di De Santis

Serviva una vittoria, serviva una bella prestazione, e così è stato: la Salernitana Under 15 non cicca l’appuntamento decisivo contro il Pescara ed in virtù del 3-1 conquistato accede di diritto ai play-off di categoria come migliore quarta tra i gironi.