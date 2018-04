Incredibile rimonta della Ternana al Curi I grifoni in vantaggio di 2-0, si lasciano raggiungere e superare dai rossoverdi

In questa pazza serie B può accadere sempre di tutto. Non parliamo soltanto della vittoria della Ternana nel derby in casa del Perugia, che nonostante la grande differenza di classifica ci può stare, ma soprattutto del come vengono conseguiti i successi in alcuni casi. I rossoverdi fino quasi al termine del primo tempo sembravano praticamente ko grazie alla doppietta di Di Carmine, poi a una manciata di minuti dal duplice fischio di La Penna la squadra di De Canio riesce ad accorciare le distanze con Tremolada e nella ripresa addirittura a ribaltare il risultato con i gol di Montalto. E’ ancora impresa ardua per gli ospiti raggiungere quantomeno la sfida play-out, ma la collocazione attuale di 37 punti non la rende impossibile, soprattutto dopo il terzo risultato utile consecutivo conseguito.

I gol: al 28’ grifoni in vantaggio con Di Carmine, abile a sfruttare sul secondo palo di testa un preciso cross di Terrani. Il bomber si ripete al 34’, l’azione parte da Bonaiuto, Cerri tenta la conclusione ma finisce per fornire un assist al compagno che realizza la sua doppietta della giornata. Al 42’ la Ternana accorcia le distanze: è Tremolada a realizzare, imbeccato da Carretta con un’azione che parte dalla rimessa laterale. Nella ripresa il sorpasso. Al 51’ Tremolada manda al centro e Montalto è abile a mandare in rete alle spalle di Leali. I rossoverdi cominciano a crederci e i padroni di casa sembrano intimoriti dalla reazione degli avversari. Così giunge il colpo del ko all’80’ sempre ad opera di Montalto, che di testa infila Leali e fa sognare i suoi tifosi in un’incredibile rimonta per la salvezza.

PERUGIA-TERNANA 2-3

PERUGIA: Leali, Gustafson, Mustacchio, Di Carmine, Buonaiuto, Volta, Belmonte (69′ Dellafiore), Del Prete, Bianco, Terrani (55′ Pajac), Cerri (65′ Diamanti). A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Achy, Dellafiore, Kouan, Germoni. All. Breda

TERNANA UNICUSANO: Sala, Favalli, Valjent, Statella, Tremolada, Carretta, Signori (1′ st Angiulli), Paolucci (87′ Rigione), Defendi, Gasparetto, Montalto (88′ Piovaccari). A disp.: Plizzari, Bleve, Signorini, Angiulli, Varone, Finotto, Ferretti, Repossi, Zanon, Bordin. All. De Canio

ARBITRO: Federico La Penna di Roma 1 (Cecconi – Raspollini)

RETI: 28′ – 34′ Di Carmine, 42′ Tremolada, 51′ – 80′ Montalto

NOTE: 7.616 paganti per un totale di 13.696 spettatori. Ammonito Volta, Gasparetto, Bianco

Maurizio Grillo