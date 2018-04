Salernitana, una sconfitta… prevista Le statistiche avevano indicato il Cittadella favorito nella gara di ieri. Guccini disastroso

Finisce con una brutta sconfitta interna, meritata, la sfida casalinga della Salernitana contro il Cittadella. La compagine di Colantuono mentalmente non è mai scesa in campo ed è stata sovrastata dai veneti, che pur venivano da un momento abbastanza negativo (sette gare senza vittoria), nonostante una posizione di classifica che li vede in piena lotta per i play-off. Un primo tempo, forse il più deludente della stagione per i campani, consegna già praticamente la vittoria in mano agli ospiti. A nulla è valso un discreto inizio della ripresa ai granata di casa, che sono solo riusciti momentaneamente ad accorciare le distanze. Troppa la superiorità per organizzazione e per la maggiore cattiveria agonistica del Cittadella, che ha avuto prima l’occasione su un calcio di rigore letteralmente inventato dall’arbitro Guccini parato da Radunovic, poi il pallone del 1-3, che ha praticamente chiuso la gara. A proposito dell’arbitro, alla fine uno dei peggiori in campo insieme alla compagine di casa, troppo generoso nei confronti dei granata del nord nel concedere un gioco duro senza estrarre mai praticamente un cartellino nei loro confronti nella prima parte della gara. Nella ripresa, addirittura, si è fatto uccellare da Venturato quando non ha estratto il secondo giallo per Iori, sostituito un minuto dopo dal “furbo” allenatore. Comunque le statistiche pre-gara avevano previsto una partita difficile per la Salernitana e, purtroppo, così è stato.

Dati statistici a tutto vantaggio del Cittadella

Le statistiche della gara della Lega B confermano quanto già detto nella gara di presentazione. I dati parlano a tutto vantaggio della squadra di Venturato, con prevalenza per: passaggi (377 vs 476), passaggi completati (268 vs 358), tiri dentro area (6 vs 11), percentuale possesso palla (43 vs 56). Da parte granata solo parità per corner (5 vs 5) e tiri (13 vs 13). Troppo netta la differenza che giustifica il risultato del campo.

Tra i recordman della gara: Minala e Sprocati da una parte, Settembrini per gli ospiti.

Di seguito le principali statistiche della gara:

Corner

Salernitana 7 Cittadella 5

Passaggi

Salernitana 377 Cittadella 476

Passaggi completati

Salernitana 268 Cittadella 358

Tiri

Salernitana 13 Cittadella 13

Tiri dentro area

Salernitana 6 Cittadella 11

Falli fatti

Salernitana 10 Cittadella 18

Falli subiti

Salernitana 18 Cittadella 10

Percentuale possesso palla

Salernitana 43 Cittadella 56

Ammonizioni

Salernitana 4 Cittadella

TIRI

Mattia Sprocati (Salernitana) 5

Andrea Schenetti (Cittadella) 4

Alessandro Rosina (Salernitana) 2

Christian Kouamé (Cittadella) 2

Andrea Settembrini (Cittadella) 2

PASSAGGI COMPLETATI

Amedeo Benedetti (Cittadella) 48

Manuel Iori (Cittadella) 48

Joseph Minala (Salernitana) 44

Andrea Settembrini (Cittadella) 39

Paolo Bartolomei (Cittadella) 36

DUELLI

Joseph Minala (Salernitana) 12

Filippo Scaglia (Cittadella) 10

Matteo Ricci (Salernitana) 8

Alessandro Tuia (Salernitana) 8

Alessandro Rossi (Salernitana) 7

Mattia Sprocati (Salernitana) 7

Maurizio Grillo