Pescara super, ma rischia nel finale La squadra di Pillon in vantaggio 3-0 per poco non si fa raggiungere

Finisce 3-2 all’Adriatico una gara che stava per regalare ulteriori emozioni al campionato di Serie B, come avvenuto poche ore prima alla Ternana, vittoriosa in rimonta 2-3 a Perugia. Infatti i padroni di casa che avevano praticamente chiuso la partita all’8’ della ripresa sul 3-0 hanno subìto in rimonta due gol degli ospiti. Alla fine grosso sospiro di sollievo per la formazione di Bepi Pillon, che incamera tre punti importantissimi per la salvezza, scavalcando in un sol colpo in classifica Avellino, Novara e Virtus Entella, collocandosi a quota 42. Finisce, invece, praticamente oggi, il campionato per lo Spezia che a 47 punti non può più ambire virtualmente alla zona play-off.

I gol: apre le marcature Mancuso (autore di una tripletta) al 13’ su calcio di rigore per un contatto in area spezzina tra Giani e Pettinari. Il raddoppio tre minuti dopo dello stesso giocatore con un tiro dal limite che si insacca alle spalle di Manfredini. Nella ripresa Mancuso mette al sicuro (o quasi) il risultato all’8’ ancora con un tiro dal limite. Al 22’ accorcia le distanze lo Spezia su punizione di De Francesco appena fuori dai sedici metri. Dopo sei minuti Mulattieri raccoglie un tiro-cross di Granoche e porta la sua squadra sul 3-2. Tenta di raggiungere un insperato pareggio la squadra di Gallo, ma la gara si conclude senza ulteriori segnature. Ora gli abruzzesi guardano con maggiore ottimismo alla salvezza.

Pescara – Spezia 3-2

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Coda (dal 40′ st Fornasier), Perrotta, Fiamozzi; Machin, Brugman, Valzania, Mancuso (dal 41′ st Baez), Pettinari, Falco (dal 1′ st Capone). A disposizione: Baiocco, Yamga, Bunino, Cocco, Mazzotta, Gravillon, Carraro, Cappelluzzo, Coulibaly. Allenatore: Bepi Pillon

SPEZIA (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Pessina, Maggiore (dal 1′ st Augello), Bolzoni (dal 1′ st Mulattieri); De Francesco; Forte (dal 13′ st Granoche), Marilungo. A disposizione: Di Gennaro, Ceccaroni, Juande, Palladino, Masi, Ammari. Allenatore: Fabio Gallo

Arbitro: Ghersini di Genova (Tardino-Mastrodonato; IV uff. Pasciuta)

Reti: al 13′ pt Mancuso (rigore), al 16′ pt Mancuso, all’8′ st Mancuso, al 22′ st De Francesco, al 28′ st Mulattieri

Ammonizioni: Coda, De Col, Fiorillo, Lopez

Recupero: 2’ p.t., 5’ s.t.

Maurizio Grillo