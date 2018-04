Giovanili: chiusi i campionati di U16 e U17, le classifiche Termina la stagione per Under 17 ed Under 16, l'Under 15 vola ai playoff

La settimana che si chiusa ieri, ha sancito anche la fine della stagione per alcune selezioni giovanili della Salernitana. L’Under 17 di Ferraro e l’Under 16 di Landi chiudono la regular season con due sconfitte pesanti, entrambe inferte dal Pescara.

La Salernitana Under 17, di scena in Abruzzo, viene battuta 3-0 e termina il campionato piazzandosi al terzultimo posto del girone con 27 punti raccolti in 26 gare (7 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte, 38 gol fatti/48 subiti), questa la classifica finale:

UNDER 17 A e B - Girone C

1° ROMA - 61 pt.

2° ASCOLI - 53 pt.

3° BENEVENTO - 52 pt.

4° NAPOLI - 50 pt.

5° FROSINONE - 47 pt.

6° BARI - 37 pt.

7° PERUGIA - 32 pt.

8° DELFINO PESCARA - 31 pt.

9° CITTA' DI PALERMO - 30 pt.

10° CROTONE - 30 pt.

11° TERNANA - 29 pt.

12° SALERNITANA - 27 pt.

13° AVELLINO - 18 pt.

14° FOGGIA - 15 pt.

Pesante batosta per l’Under 16 che incassa 5 gol in casa, sempre dal Pescara, e termina la stagione piazzandosi al nono posto con 31 punti in 26 gare (9 vittorie, 4 pareggi, 13 sconfitte, 31 gol fatti/45 subiti), questa la classifica finale:

UNDER 16 A e B - Girone C

1° NAPOLI - 63 pt.

2° ROMA - 59 pt.

3° CITTA' DI PALERMO - 45 pt.

4° FROSINONE - 44 pt.

5° BARI - 43 pt.

6° PERUGIA - 43 pt.

7° DELFINO PESCARA - 37 pt.

8° BENEVENTO - 36 pt.

9° SALERNITANA - 31 pt.

10° CROTONE - 28 pt.

11° TERNANA - 25 pt.

12° AVELLINO - 24 pt.

13° ASCOLI - 22 pt.

14° FOGGIA - 8 pt.

Grande vittoria, invece, per l’Under 15 di mister De Santis, che in virtù del 3-1 inferto al Pescara chiude il girone al quarto posto (a pari merito con l’Avellino, ma avanti in virtù degli scontri diretti a favore) ed accede ai play-off di categoria come migliore quarta tra i gironi. I granatini hanno raccolto 44 punti in 26 gare (13 vittorie, 5 pareggi, 8 sconfitte, 36 gol fatti/35 subiti). Questa la classifica finale:



UNDER 15 A e B - Girone C

1° NAPOLI - 54 pt.

2° ROMA - 53 pt.

3° BARI - 50 pt.

4° SALERNITANA - 44 pt

5° AVELLINO - 44 pt.

6° CITTA' DI PALERMO - 43 pt.

7° BENEVENTO - 39 pt.

8° FROSINONE - 38 pt.

9° TERNANA - 34 pt.

10° DELFINO PESCARA - 31 pt.

11° PERUGIA - 25 pt.

12° FOGGIA - 22 pt.

13° CROTONE - 17 pt.

14° ASCOLI - 16 pt.

