Pucino scalda i motori: è una delle poche certezze del futuro Il calciatore avrebbe potuto giocare da ex la sfida di sabato. E' stato il miglior acquisto

Quasi certamente non sarà in campo sabato pomeriggio a causa di un problema muscolare che lo ha messo ko proprio nel momento migliore della sua stagione, non a caso coinciso con la crescita esponenziale di una Salernitana che davvero non può fare a meno di lui. Professionista esemplare, punto di riferimento dentro e fuori il rettangolo verde, Raffaele Pucino sta proseguendo il suo percorso riabilitativo alternandosi tra campo e piscina con la speranza di collezionare qualche altro minuto in questo rush finale che si preannuncia abbastanza tranquillo per i colori granata, ma che potrebbe permettere alla società e alla dirigenza di capire su chi possano puntare per l'immediato futuro. Raffaele Pucino, pur con un contratto che scadrà tra un anno (e per il momento l'agente, Tullio Tinti, non ha ricevuto proposte di rinnovo), farà sicuramente parte della Salernitana versione 2018-19, meritato riconoscimento per uno dei pochi calciatori acquistati nel mercato estivo che è riuscito a fare la differenza colmando la lacuna forse più evidente della gestione cadetta di Lotito e Mezzaroma, con i vari Prce, Pollace, Ceccarelli, Perico e Bittante che sulla destra non hanno mai saputo incidere e che resteranno nella storia come "meteore". La stagione di Pucino è stata altamente positiva e il voto complessivo è ancora più alto se si considera lo spirito di sacrificio e di adattamento mostrato dalla prima all'ultima giornata. In una situazione di totale emergenza si è messo a disposizione dell'allenatore trasformandosi in un affidabile centrale di una difesa a tre al fianco di un giovanissimo Mantovani, con Colantuono si è ben disimpegnato anche da terzino sinistro togliendosi lo sfizio di segnare due reti di pregevole fattura contro Cittadella e Ternana e di sfornare qualche assist perfetto per i compagni. E pensare che sabato avrebbe potuto giocare quasi da ex all'Arechi, dal momento che il Brescia fece davvero di tutto lo scorso 31 gennaio per assicurarsene le prestazioni proponendo uno scambio con Meccariello, mentre la Salernitana chiedeva cash senza contropartite tecniche. Tutto, per fortuna, è saltato e i granata hanno blindato un giocatore che può tranquillamente far parte di una squadra che punti alla vittoria. Quanto è mancato Pucino alla Salernitana in questo mese così difficile...

Gaetano Ferraiuolo