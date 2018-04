Sprocati, progressiva involuzione...ma la Roma c'è La società giallorossa ha confermato l'interesse per l'attaccante, Ricci nella trattativa

Come abbiamo anticipato nello scorso mese di dicembre, per Mattia Sprocati potrebbero spalancarsi le porte della serie A a stretto giro di posta. Nonostante un girone di ritorno complessivamente mediocre, durante il quale solo a sprazzi si è visto il calciatore meraviglioso ammirato fino all'avvento di Colantuono, diversi club di categoria superiore stanno continuando a seguire un ragazzo che, se resterà umile e saprà dare il massimo nelle ultime cinque giornata di campionato a Salerno, potrà davvero sognare il grande salto. Vincolato alla Salernitana da un altro anno di contratto a cifre accessibili, Sprocati la settimana scorsa ha avuto un confronto con Mario Giuffredi, noto agente di calciatori che ha scommesso sulle sue qualità in tempi non sospetti invitandolo a credere nei propri mezzi anche quando era considerato una riserva della Pro Vercelli. Certo è che nessuno si aspettava un crollo psicofisico così netto, una involuzione che ha spinto Colantuono a sostituirlo con frequenza o a lasciarlo in panchina per tutto l'arco della partita preferendogli compagni forse meno forti, ma più combattivi e motivati. Per la prima volta durante la sua esperienza salernitana, una parte di pubblico lo ha fischciato: è accaduto dopo l'ennesimo pallone perso contro il Cittadella, quando distinti e anello superiore della curva Sud lo hanno beccato invitandolo ad impegnarsi di più...per usare un eufemismo. I numeri, del resto, parlano chiaro: tre gol negli ultimi cinque mesi e un solo assist, con tanti 5 in pagella, qualche errore clamoroso sotto porta (Cesena, Frosinone), un atteggiamento a tratti supponente che non è passato inosservato e che non può essere certo giustificato dall'interesse dei top club italiani. Eppure, nonostante il calo, la Roma avrebbe confermato il proprio interesse alla società granata in queste ore. accordo sulla base di una cifra superiore al milione di euro (è stato acquistato a 110mila euro, sarebbe un'altra importante plusvalenza) e la cessione dell'intero cartellino di Matteo Ricci che, a sua volta, ha comunicato al procuratore la volontà di restare a Salerno pur affascinato dalla proposta di Genoa e Crotone, laddove potrebbe giocare con il fratello. Su Sprocati ci sono anche Fiorentina, Atalanta (club in ottimi rapporti con Giuffredi) e Chievo: in questo caso si potrebbe lavorare ad uno scambio con Kiyine, magari tramite Lazio. A proposito di Lazio, smentita la voce che parla dell'idea di Lotito di portare Sprocati alla corte di Inzaghi l'anno prossimo.

Gaetano Ferraiuolo