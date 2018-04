Prossimo turno favorevole, granata salvi se vincono Sabato si può definitivamente archiviare il discorso salvezza contro un Brescia tranquillo

Nonostante la sconfitta interna col Cittadella e le concomitanti vittorie di Pescara, Ascoli, Ternana ed Entella, la Salernitana può guardare al futuro con relativo ottimismo. Certo, festeggiare per una salvezza dopo il famoso tormentone del "progetto triennale" sembra quasi utopistico in una piazza passionale come Salerno che meriterebbe palcoscenici e traguardi ben più obiettivi prestigiosi, ma questo pazzo campionato di serie B ha sovvertito tantissimi pronostici, si è rivelato imprevedibile e in fondo mantenere la categoria non era poi così scontato anche in rapporto al valore delle altre rose che si ritrovano quasi per caso nella zona desra della classifica. Sabato pomeriggio si potranno definitivamente chiudere i giochi, dal momento che la Salernitana di Colantuono ospiterà un Brescia per sua stessa ammissione più tranquillo, assoluto protagonista nell'ultimo mese e mezzo, virtualmente salvo e che, presumibilmente, non giocherà la partita della vita. La matematica non arriverà certo sabato prossimo, ma il prossimo turno vedrà tutte le "piccole" impegnate contro le "grandi" e il vantaggio sulla quint'ultima potrebbe diventare importante. Nello specifico ecco il quadro della prossima giornata:

Venezia-Palermo

Bari-Entella

Ascoli-Perugia

Pro Vercelli-Parma

Salernitana-Brescia

Carpi-Avellino

Cesena-Frosinone

Empoli-Novara

Ternana-Pescara

Cittadella-Foggia

Spezia-Cremonese

In teoria, dunque, turno favorevole per le due squadre campane, mentre il Parma potrebbe dare il colpo di grazia ad una Pro Vercelli tremendamente scossa dopo la clamorosa sconfitta patita in rimonta a Chiavari. Il big match diventa Ternana-Pescara: gli umbri sognano di bissare la rimonta miracolosa della passata stagione e il derby vinto per 3-2 a Perugia conferma che a volte cambiare allenatore e sceglierne uno bravo può fare la differenza. Con questo programma, dunque, e con gli scontri diretti che chiuderanno la stagione è facile prevedere che la quota salvezza si sia abbassata e che saranno sufficienti 48-49 punti per mantenere la categoria: battere il Brescia significherà salvezza per la Salernitana. In quel caso sin da sabato sera si programmi un futuro completamente diverso.

Gaetano Ferraiuolo