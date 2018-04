Da Brescia: "Non siamo ancora salvi, ci servono tre punti" Tecnico e calciatori pensano di conquistare quanto prima i tre punti per la salvezza

La Salernitana sabato prossimo contro il Brescia ha l'occasione di riprendere la corsa verso la salvezza, dopo la delusione dell'inaspettata sconfitta interna contro il Cittadella. Tre punti fondamentali per evitare la bagarre delle ultime giornate, dove normalmente, soprattutto in serie B accade di tutto. Meglio tenersi alla larga da brutte sorprese. Le rondinelle, tra l'altro, sono vicinissime alla meta con i 46 in classifica, praticamente a un passo dalla quota salvezza fissata in un primo tempo intorno ai 50 punti, ma che nelle ultime giornate sembra essersi lievemente abbassata.

Lo sa anche Boscaglia, che però ufficialmente non vuole sentire ragioni: «Abbiamo alle spalle un bel po' di squadre, ma l'obiettivo non è stato ancora raggiunto. Quanti punti alla salvezza? Credo possano bastarne altri tre e abbiamo ancora cinque partite a disposizione», le parole del tecnico dei lombardi nel dopo gara contro il Cesena.

Il pensiero viene condiviso da Minelli: «I sei risultati utili consecutivi ci hanno fatto risalire in classifica, siamo a un passo dalla salvezza, ma la vogliamo conquistare il prima possibile», quindi già dalla gara di Salerno.

Gli fa eco Bisoli: «Obiettivo non ancora raggiunto, ma manca poco. Certo, ora possiamo giocare più spensierati», un vantaggio? Per certi versi si. I bresciani non saranno vittime dell'”ansia da prestazione”, ma la determinazione e la giusta cattiveria agonista ci deve essere soprattutto da parte della compagine di Colantuono, che deve far valere la maggiore voglia di vincere rispetto a quella degli avversari. L'occhio della tigre deve essere granata.

Maurizio Grillo