L’Empoli espugna lo Stirpe e si prepara a festeggiare la A Rimonta dei toscani, due volte in svantaggio

L’Empoli non si ferma più. La squadra di Andreazzoli va a vincere anche allo Stirpe e si avvicina sempre più alla promozione in A. Ormai manca poco, i toscani già il prossimo turno potranno festeggiare anticipatamente il ritorno in massima serie. La battuta d’arresto della compagine di Longo lascia i ciociari al quarto posto in classifica a un punto dalle seconde Parma e Palermo. Due volte in vantaggio i padroni di casa si sono fatti raggiungere e superare dagli ospiti vedendo sfumare quella che sarebbe stata una grande occasione per sorpassare le due concorrenti e collocarsi al secondo posto. Al 1’ subito il Frosinone in gol con Ciano, con un sinistro rasoterra su assist di Paganini. Il pareggio nella ripresa al 4’ con Krunic, bravo a battere di testa Vigorito su preciso cross di Zajc. La squadra di Longo di nuovo in vantaggio dopo appena tre minuti, sempre con Ciano con una bordata dalla grande distanza che si va a infilare nel sette alle spalle di Gabriel. Dopo dieci minuti parte la riscossa dei toscani: al 61’ corner di Pasqual e colpo di testa vincente di Di Lorenzo. Al 78’ è il solito Caputo a dare la svolta alla gara con un destro in diagonale che non dà scampo al portiere avversario. Infine è Lollo nel recupero con un tiro di sinistro a mettere il sigillo alla gara. Ciociari disperati al triplice fischio di Abbattista

FROSINONE-EMPOLI 2-4

FROSINONE (3-5-2): Vigorito; Ciofani, Terranova, Krajnc, Paganini, Chibsah, Maiello (79′ Soddimo), Kone, Crivello (73′ Beghetto),Ciano, Dionisi (73′ Citro). Allenatore: Longo

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual, Bennacer, Castagnetti, Krunic, Zajc (86′ Untersee), Donnarumma (89′ Lollo), Caputo. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Abbattista di Molfetta (Rocca-Rossi C.; IV uff. Nasca)

RETI: 1′ Ciano (F), 49′ Krunic (E), 52′ Ciano (F), 61′ Di Lorenzo (E), 78′ Caputo (E), 91′ Lollo (E)

AMMONIZIONI: Castagnetti (E)

RECUPERO: 1’ P.T., 4′ S.T.

Maurizio Grillo