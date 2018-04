Colantuono-Boscaglia: i vari precedenti Pareggio nell'unico precedente

Stefano Colantuono e Roberto Boscaglia, due tecnici a confronto. Di seguito i vari precedenti tra i due allenatori e le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO - BOSCAGLIA

Pareggio nell’unico precedente

Seconda sfida tecnica ufficiale tra i due allenatori, Stefano Colantuono e Roberto Boscaglia. L’unico precedente è relativo alla serie B 2016/17, pareggio per 0-0 tra il Bari di Colantuono ed il Novara di Boscaglia.

2016/17 serie B Bari Novara 0-0 (da Colantuono) ---

I PRECEDENTI COLANTUONO – BRESCIA

Colantuono in svantaggio; un k.o. storico nel 2010

Stefano Colantuono sfida per l’ottava volta in partite ufficiali - da allenatore – il Brescia: bilancio di 2 successi per il coach granata, 2 pareggi e 3 vittorie lombarde, tutte relative a partite disputate al “Rigamonti”. L’ultima delle 3 sconfitte subite da Colantuono è stata particolarmente amara per lui, in quanto arrivata nella finale di ritorno del playoff di serie B, in data 13 giugno 2010, quando il “suo” Torino fu sconfitto per 1-2 a Brescia, perdendo la promozione in serie A, dopo lo 0-0 in casa dell’andata.

2005/06 serie B Atalanta Brescia 2-0 (da Colantuono) 0-1 (a Brescia)

2009/10 serie B Torino Brescia 1-1 (da Colantuono) 0-1 (a Brescia)

2009/10 play-off serie B Torino Brescia 0-0 (da Colantuono) 1-2 (a Brescia)

2016/17 serie B Bari Brescia 2-0 (da Colantuono) ---

I PRECEDENTI BOSCAGLIA – SALERNITANA

Bilancio in equilibrio

Roberto Boscaglia affronta per la quinta volta, da allenatore, la Salernitana in partite ufficiali: nei 4 precedenti perfetta parità con 1 successo a testa e 2 pareggi.

2015/16 serie B Brescia Salernitana 2-2 (da Boscaglia) 0-3 (a Salerno)

2016/17 serie B Novara Salernitana 1-0 (da Boscaglia) 0-0 (a Salerno)

Maurizio Grillo