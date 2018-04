Salernitana-Brescia: le probabili formazioni di oggi Le possibili scelte dei due tecnici per la gara di oggi all'Arechi

Oggi pomeriggio allo stadio Arechi, in occasione del 38° turno della Serie B 2017/18, si troveranno di fronte Salernitana e Brescia. I due club andranno a caccia di punti salvezza, una vittoria vorrebbe dire permanenza in cadetteria praticamente ipotecata. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Il tecnico dei granata ha pochi dubbi, vista anche la situazione indisponibili, soprattutto in difesa. Nel reparto arretrato sono out Tuia, Monaco e Bernardini. Per questo motivo la coppia centrale Schiavi-Mantovani è praticamente obbligata. A completare il reparto avanti a Radunovic ci saranno Vitale a sinistra e Casasola a destra. A centrocampo lo squalificato Minala sarà rimpiazzato da Odjer, il quale agirà da mezz’ala destra con Ricci in regia e Kiyine mezzo sinistro. In panchina pronto a subentrare Akpa Akpro. In attacco l’unico vero dubbio è legato alla punta centrale: Bocalon e Rossi hanno dato vita ad un ballottaggio serratissimo che si scioglierà solo alla lettura delle formazioni ufficiali. Esterni d’attacco confermati Rosina e Sprocati.

Le scelte di Boscaglia

Anche il tecnico dei lombardi ha le mani quasi legate, con solo 19 uomini convocati per la gara all’Arechi. In settimana le rondinelle hanno perso anche Gastaldello. Al suo posto in difesa uno tra Meccariello (favorito) e Lancini, al fianco di Michele Somma, figlio dell’ex granata Mario. I terzini: Coppolaro e Longhi, quest'ultimo in ballottaggio con Curcio. Il centrocampo resterà a 3, con uno tra Tonali e Martinelli in regia. In attacco l’airone Caracciolo sarà supportato ai lati da Embalo e Furlan.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-3):

P - Radunovic 90%

D - Casasola 90%

D - Schiavi 90%

D - Mantovani 90%

D - Vitale 90%

C - Odjer 90%

C - Ricci 90%

C - Kiyine 90%

A - Rosina 90%

A - Bocalon 55%

A - Sprocati 90%

Panchina:

Adamonis, Russo, Asmah, Popescu, Pucino, Novella, Signorelli, Della Rocca, Akpa-Akpro, Zito, Palombi, Di Roberto, Rossi.

Ballottaggi:

Bocalon 55% - Rossi 45%

Indisponibili: Tuia, Monaco, Bernardini, Minala, Orlando.

BRESCIA (4-3-3): Minelli; Coppolaro, Meccariello, Somma, Longhi; Bisoli, Tonali, Ndoj; Furlan, Caracciolo, Embalo. A disp.: Pelagotti, Lancini, Curcio, Spalek, Martinelli, Rivas, Okwonkwo, Torregrossa.

Simone Gallo