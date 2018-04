Alle 17 Off-Side sul canale 696 di Otto Channel Interviste ai protagonisti dalla sala stampa

Nuovo appuntamento con una puntata di Offside Serie B sul canale 696 di Otto Channel. La trasmissione, condotta dalla giornalista Sonia Lantella con in studio il collega Luca Esposito, affronterà tematiche inerenti il campionato cadetto. In particolare riflettori puntati sulle gare delle squadre della Salernitana e dell’Avellino.

Spazio ai commenti, rigorosamente in diretta, dei protagonisti dalle mixed zone. Collegamento a fine gara per quanto riguarda l’incontro dell'Arechi con il giornalista Massimiliano Grimaldi, che intervisterà i tesserati delle due squadre. Previsto l'intervento un calciatore della Salernitana in esclusiva a Otto Channel. Appuntamento, dunque, alle ore 17:00 circa per un grande pomeriggio di calcio.

Sarà disponibile anche la diretta streaming, accessibile attraverso il seguente link: http://www.ottochannel.tv/direttalive/

Redazione Sport