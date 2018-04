Salernitana-Brescia: il dato aggiornato della prevendita Saranno circa settemila i presenti all'Arechi

Sono circa tremila i tagliandi venduti (di cui 197 per il settore riservato agli ospiti) per la gara Salernitana-Brescia in programma oggi alle 15 allo stadio Arechi. Non c'è stato l'atteso rialzo che normalmente avviene a poche ore dalla gara, ma saranno comunque assicurate, con gli abbonati, almeno settemila presenze. Poche per una gara che vale la salvezza anticipata. Lo zoccolo duro, come di consueto, non farà mancare il proprio apporto alla squadra in un momento cruciale della stagione.

Redazione Sport